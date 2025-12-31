FREEMAIL
SVAKA ČAST! /

Dok se drugi griju, on pliva na 13 stupnjeva: 61-godišnjak ruši rekorde i prkosi hladnoći

Vitalni 61-godišnjak koji živi na dvije adrese – švedskoj i zadarskoj – u moru će ispratiti staru i pozdraviti Novu godinu.

Plivač koji svakodnevno neumorno pliva već dva desetljeća, tako je otklonio zdravstvene tegobe, ali i neslužbeno oborio jedan rekord. Sada se sprema za novi izazov.

Ima onih koji plivaju do kasne jeseni ili se okupaju nekoliko minuta na Novu godinu, ali malo je onih koji, poput Marija, plivaju svih 365 dana u godini.

31.12.2025.
22:14
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
