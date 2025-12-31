FREEMAIL
'POMIRILI SMO SE S TIM' /

Dok mi nazdravljamo, oni spašavaju živote: 'Nismo stigli ni čestitati jedni drugima...'

Dok se većina sprema za najluđu noć u godini, policija, vatrogasci, hitna pomoć i druge žurne službe - oni uvijek rade. 

Njihov posao ne poznaje blagdane – oni rade uvijek.

U zagrebačkoj bolnici Merkur i danas vlada radna atmosfera. Samo jutros ondje su obavljena dva poroda i jedan hitni carski rez, a od povratka u obnovljene prostore u travnju zabilježeno je više od 1600 poroda. Možda će upravo ondje biti rođena i prva beba 2026. godine.

Ni policajci nemaju slobodan dan. Dok građani slave, oni su na terenu i nadaju se da će novogodišnja noć proći mirno i bez incidenata. U sklopu akcije “Mir i dobro” već je zaplijenjeno oko 200 tisuća komada pirotehnike, od čega je gotovo polovica zabranjena za korištenje.

Zbog pirotehnike u pripravnosti su i vatrogasci, koji su spremni reagirati na svaki poziv. I ove godine sve žurne službe nadaju se jednome – što mirnijoj i sigurnijoj novogodišnjoj noći. Više pogledajte u prilogu

 

31.12.2025.
19:46
Ivana Ivanda Rožić
Centar 112PolicijaVatrogasciHitna PomoćDocek Nove Godine
