Od stroge dijete do izbacivanja toksičnih ljudi: Pitali smo vas koje su vaše novogodišnje odluke

Kao i obično, i ove su godine u Dravu skakali najhrabriji Osječani. Popularni osječki tuljani mjesecima su se pripremali za skok u ledenu vodu, što je običaj koji čuvaju od 1981.

Iako se naizgled čini ekstremno, za skakače je ovo spoj tradicije, izazova i načina života. Vjeruju kako kupanje u hladnoj vodi ima i zdravstvene dobrobiti, odnosno jača imunitet.

"Pripreme meni krenu početkom 10., krajem 11. mjeseca. Ovisi na koliko je Drava stupnjeva, ako je niža onda krenemo, ako je još uvijek dovoljno topla, onda odgodim za malo kasnije. Ali uglavnom svakodnevno kupanje, ako ne baš svaki dan, onda svaki drugi ili treći i tako do samom skoka", rekao je Danijel Novoselac.

Pitamo vas

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo vas: Koju ste novogodišnju odluku donijeli za 2026. godinu? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

"Idem na strogu dijetu", jasno je odgovorio Marko Ušković.

"Izbaciti iz života sve toksične ljude", napisala je Draga Crnojević.

"Nikada ne donosim nikakve odluke, jer iz iskustva znam da ih se ne bih pridržavala", kaže Lidija Novak.

"Da sam od 2026. ja na prvom mjestu", odlučna je Snježana Lipošćak.

"Živjet ću iz dana u dan, jer ne znaš ni što donosi jutro", komentirao je Zoran Pavlović.

"S obzirom da ulazim u klub 50 prag tolerancije ukidam za sve ne trpim nerad bezobrazluk i zlobu stoga dragi moji koji ste se prepoznali sto dalje", kaže Danijela Slamnik-Bukić.

"Da ne bude gora od prethodne, odluka nema -postoje samo želje", komentirala je Marija Jeličić.

"Pojesti kilu janjetine i spavati zimski san", napisao je Belmin Husić.