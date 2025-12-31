Željko Bebek večeras u Splitu, najavio velike stvari: 'To ćemo pokazati!'

Legendarni Željko Bebek uvest će Splićane u Novu godinu. Ekskluzivno se prije koncerta javio uživo u RTL-u Danas i otkrio neke detalje.

Ovo je njegov prvi gost na Rivi u Splitu.

"Jako se radujem što sam dočekao da me Split pozove da na rivi dočekam Novu godinu. U ovoj godini bilo je svega lijepoga, a iduće godine očekujemo još ljepše i još bolje, s puno ljubavi i mira. Svima to želim", rekao je Bebek.

Na pitanje s kojom pjesmom će Splićani ući u Novu godinu, odgovorio je: "To je malo tajna, morat ćete biti tu da to vidite."

Ipak, ima posebno mišljenje o Splićanima.

"Imam divno iskustvo jer sam u Splitu najviše puta nastupio u cijeloj karijeri. Split je vruć, topao, uvijek voli pjevati, voli svu tu galamu koja se događa i u rock’n’rollu i u popu", rekao je.

O protekloj godini kaže da je bila sjajna te da su dva razloga za to.

"Dvije su velike stvari. Pjesmu 'Žuta ruža' ponovno sam snimao u Londonu s Kraljevskim londonskim simfonijskim orkestrom i to mi je jedna od najljepših stvari u životu. U Londonu sam snimio i “Live – The Best of Bebek”, a sve ćemo to u 2026. pokazati publici", najavio je u RTL-u Danas.