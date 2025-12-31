FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOČEK SE VEĆ SLAVI /

Nova godina u Splitu: Klape i Bebek, riva na nogama!

Split je ušao u 2026. godinu uz pjesmu, smijeh, klape i – snijeg. Doduše ne pravi, ali dovoljno uvjerljiv da gradska Pijaca na trenutke izgleda kao razglednica iz neke alpske bajke. Tisuće Splićana i gostiju ispratilo je staru i nazdravilo novoj godini uz dobru glazbu, veselu atmosferu i tradicionalni dalmatinski štimung.

Nova godina dočekana je uz odbrojavanje na prepunoj Pijaci, a prve “pahulje” od pjene dodatno su zapalile atmosferu. Želje su bile raznolike, ali najčešće – zdravlje, sreća i, kako su se neki našalili, “i malo veće penzije”.

“Neka je sreće, zdravlja smo imali – i oni na Titanicu”, kroz smijeh je poručila Matilda, dok su se iza nje u kadar ubacivali prolaznici uz neizostavno pitanje: “Hoću li biti na televiziji?”

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
31.12.2025.
19:33
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx