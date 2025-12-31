Turudić otkrio je li DORH zaprimio Thompsonovu prijavu protiv Tomaševića: 'Pažljivo ćemo razmotriti...'

'ČUO SAM U MEDIJIMA...' /

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dao je izjavu za medije na Staru godinu.

Na pitanje, je li DORH zaprimio kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića od strane odvjetnika Marka Perkovića Thompsona, Turudić je rekao kako je u medijima čuo da je prijava biti podnesena od strane odvjetnika, ali da nije upoznat s informacijom da je prijava već podnesena.

"Nisam vidio kaznenu prijavu, ne mogu govoriti o nečemu što nisam vidio", rekao je, dodajući da će prijava biti "pažljivo razmotrena" jednom kada bude zaprimljena.

"Pažljivo ćemo razmotriti sadržaj kaznene prijave i onda ćemo donijeti meritornu odluku hoćemo li ići u postupak ili ćemo je odbaciti", rekao je Turudić dodajući da trajanje izvida ovisi o tome što je stavljeno na teret.