Od Zagreba do svijeta: Game Changer 2025. oborio sve rekorde

Game Changer nastavlja redefinirati krajolik tehnoloških događanja u 2026. godini, nakon što je prethodna godina bila najuspješnija dosad za cijeli tim.

Više od 350 govornika i 7.000 posjetitelja u 2025. godini

U samo tri godine postojanja, Game Changer platforma okupila je brojne vizionare, osnivače, investitore, inovatore i znanstvenike. Samo u 2025. godini konferencija se proširila na dvije nove zemlje - uz Hrvatsku, Sloveniju i Crnu Goru - na Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju, a za kraj godine najavljena je i šesta stalna destinacija - Švicarska. Od Londona do Venecije, Zagreba, Ljubljane, Tivta i šire - ovi briljantni umovi oblikovali su razgovore koji su pokrenuli industrije, ubrzali ideje i povezali zajednice.

Na pozornicama se prošle godine izmijenilo više od 350 vrhunskih govornika, a u publici je bilo više od 7.000 posjetitelja. Nevjerojatna energija, bezbroj razgovora, ideja i novih povezivanja obilježili su svaku od navedenih lokacija. Ove brojke nisu samo statistika - one predstavljaju osobne priče, inspiraciju i iskustva koja su oblikovala Game Changer i pogurnula ideju dalje nego što se ikada moglo zamisliti.

Foto: Dino Ninkovic

Svaki je govornik u 2025. godini na pozornicu donio nešto jedinstveno: novo pitanje, hrabru ideju, iskren izazov ili svježu perspektivu koja je sve prisutne gurala naprijed. Upravo zato, Game Changer nije samo platforma za događanja - to je globalni pokret izgrađen na ljudima. I ovo je tek početak.

Game Changer u ožujku premijerno dolazi u Zürich

Drugi tjedan ožujka 2026. označit će trenutak kada Game Changer platforma po prvi put stiže u Švicarsku. Game Changer dolazi u Zürich s izvanrednim govornicima, globalnim liderima i atmosferom koja mijenja perspektive, ruši granice i otvara potpuno nove prilike za smisleno povezivanje. Jedinstveni programski koncept obuhvatit će ključne smjerove transformacije: biotehnologiju, dugovječnost, medtech te ulogu financija u svijetu zdravstva, čime se ovaj događaj pozicionira kao jedan od najuzbudljivijih u Europi sljedeće godine.

Game Changer Switzerland ujedno otvara i veliku sezonu Game Changer događanja u 2026. godini:

Mayfair, London - 11. svibnja 2026. godine

Tivat, Crna Gora - od 18. do 20. lipnja 2026. godine.

Zagreb, Hrvatska – 15. listopada 2026. godine.

Italija - 30. listopada 2026. godine.

Ljubljana, Slovenija - 23. studenoga 2026. godine.