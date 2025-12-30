FREEMAIL
TREŠNJEVKA ILI UKRAJINA? /

Opet mega detonacija u Zagrebu: 'Nadajmo se da nije neko natjecanje čiji je veći...'

Trešnjevka ili prva linija fronte u Ukrajini. Da, u kvartu u kojem je 'by the way' ovaj studio, sinoć, taman za vrijeme Direkta jedan pirotehnički animirani muškarac spojio je petarde sa kanisterom benzina i eto. Policija ga je večeras uhitila. 

Gotovo istu stvar na Trešnjevci smo vidjeli i lani kraj jedne druge škole, samo se možemo nadati da to nije neko natjecanje čiji je veći, odnosno čija je eksplozija veća. I opet se svi pitamo: Gdje je mozak? 

Ali gomila znanstvenih analiza već zna gdje je. Miris baruta budi im adrenalin, glasan bum oslobađa dopamin, demonstriraju svoju snagu i kontroliraju vatru, to su neki od temeljnih moždanih razloga za prasak. Uz onaj klasični da žele prepasti svoje susjede. Zašto vječno pali paljenje? Detalje donosi Sara Jurica. 

30.12.2025.
22:48
RTL Direkt
