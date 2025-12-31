Thompson najavio ulazak u političku arenu? Analitičar prognozirao da bi prošao gore od Škore

NAJAVIO MEGDAN /

Baviti se politikom je plemenito, stvarno je. Koliko god taj pojam političar postao gotovo pa vulgaran. Ti ljudi preuzimaju odgovornost za upravljanje našim novcima, nemaju privatnost. Svatko ih krivi za sve, a većina njih ne ide u to kako bi spremili nešto sebi u džep, nego stvarno žele bolje društvo.

Uz sve to rečeno, nema ništa loše ako se određeni glazbenik sa svojih 59 godina odluči baciti u politiku. Ako upadne u one tradicionalne novinarske soundbiteove 'a ti meni, a ja tebi, a ti meni'.. i tako dalje. Ništa loše, samo treba to i reći, to je sad čista politika. Ako ne znate šta je bilo, zna Borko Brunović.