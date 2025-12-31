Čitatelji o novogodišnjim odlukama: 'Nikad ih ne donosim, znam da ih se neću pridržavati'

IZ ISKUSTVA /

I ove su godine u Dravu skakali najhrabriji Osječani. Popularni osječki tuljani mjesecima su se pripremali za skok u ledenu vodu, što je običaj koji čuvaju od 1981. Iako se naizgled čini ekstremno, za skakače je ovo spoj tradicije, izazova i načina života. Vjeruju kako kupanje u hladnoj vodi ima i zdravstvene dobrobiti, odnosno jača imunitet. U našoj redovitoj rubrici pitali smo vas koje su vaše odluke za nadolazeću godinu. Vaše odgovore pogledajte u videu.