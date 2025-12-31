FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZ ISKUSTVA /

Čitatelji o novogodišnjim odlukama: 'Nikad ih ne donosim, znam da ih se neću pridržavati'

I ove su godine u Dravu skakali najhrabriji Osječani. Popularni osječki tuljani mjesecima su se pripremali za skok u ledenu vodu, što je običaj koji čuvaju od 1981. Iako se naizgled čini ekstremno, za skakače je ovo spoj tradicije, izazova i načina života. Vjeruju kako kupanje u hladnoj vodi ima i zdravstvene dobrobiti, odnosno jača imunitet. U našoj redovitoj rubrici pitali smo vas koje su vaše odluke za nadolazeću godinu. Vaše odgovore pogledajte u videu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
31.12.2025.
17:30
RTL Danas
Novogodišnje OdlukePitamo VasTema Dana
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx