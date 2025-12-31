Pijaca kao iz bajke! Pjena, klape i fešta kakvu Split ne pamti: 'Neka je sreće!'

Split je ušao u 2026. godinu uz pjesmu, smijeh, klape i – snijeg. Doduše ne pravi, ali dovoljno uvjerljiv da gradska Pijaca na trenutke izgleda kao razglednica iz neke alpske bajke. Tisuće Splićana i gostiju ispratilo je staru i nazdravilo novoj godini uz dobru glazbu, veselu atmosferu i tradicionalni dalmatinski štimung.

Nova godina dočekana je uz odbrojavanje na prepunoj Pijaci, a prve “pahulje” od pjene dodatno su zapalile atmosferu. Želje su bile raznolike, ali najčešće – zdravlje, sreća i, kako su se neki našalili, “i malo veće penzije”.

“Neka je sreće, zdravlja smo imali – i oni na Titanicu”, kroz smijeh je poručila Matilda, dok su se iza nje u kadar ubacivali prolaznici uz neizostavno pitanje: “Hoću li biti na televiziji?”

Slavilo se od Pijace do rive

Nije bilo kutka u gradu u kojem se nije slavilo – od Pijace, preko Prokurativa, pa sve do sunčane rive. Mnogi su se prvi put odlučili baš tamo dočekati Novu godinu.

“Prvi put smo ove godine na Splitskoj rivi, predobro je. Dođite ovdje, zabavno je i ekipa je odlična – idemo do kraja!”, poručila je Marija iz Splita.

U dobrom ozračju ispraćala se i godina koja je, kako kažu, svakome donijela nešto novo.

Gradonačelnik i bivši gradonačelnik o 2025.

Svoje dojmove podijelili su i čelnici grada.

“Mislim da je bila jako dobra i uspješna godina. Prije svega sam zahvalan građanima što su mi dali povjerenje”, rekao je aktualni gradonačelnik Tomislav Šuta.

Bivši gradonačelnik Ivica Puljak dodao je:

“Bila je dobra. Pola godine sam bio gradonačelnik, a sad sam pola godine profesor. Bila je dobra za mene i našu obitelj i nadam se da će takva biti i sljedeća.”

Rezervacije za Silvestrovo pune se godinu unaprijed

I ugostitelji su imali pune ruke posla.

“Sve je već rezervirano od drugog mjeseca ove godine. Nama se svako Silvestrovo već rezervira za iduće”, kaže ugostitelj Danijell Nikolla.

Tradicija klape ispod ure

Mnogi nisu propustili ni najstariju splitsku novogodišnju tradiciju – klapu ispod ure.

“Tradicijski već dolazimo deset godina, ja i moji prijatelji. Na Silvestrovo – pod obavezno!”, rekao je Dario Belić iz Jelse.

Ivan Marušić iz Vinišća dodaje:

“Cijeli život slušamo o tim klapama. Žena i ja svake godine pokušavamo doći i ovo je prva godina da smo napokon uspjeli.”

Svatko ima svoj plan

Planovi za večer bili su različiti – od kućne atmosfere do cjelonoćnog slavlja na rivi.

“Dočekujemo Novu godinu na Pijaci, a navečer idemo kući”, rekla je Anamarija.

“Večeras smo doma zbog djeteta, dolaze nam prijatelji”, dodala je Sara Pivac.

“Vjerojatno cijeli dan i cijelu večer ostajemo na rivi. Nema do Splita i ovoga sunca, bura nam ništa neće pokvariti”, poručila je Marijana.

Veliki koncert na rivi

Za sve one koji još nisu odlučili gdje će dočekati ponoć, Split nudi i veliki večernji program. Na rivi će nastupiti Baby Lasagna, Željko Bebek i bend Vanilaz – uz obećanje da će se 2026. dočekati glasno, veselo i u pravom dalmatinskom stilu.