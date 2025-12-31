Luka Korlaet otkrio glavni problem javnog prometa u Zagrebu: Najavio velike promjene

UOČI DOČEKA NOVE /

Najmlađi su i ove godine imali priliku dočekati Novu godinu u podne, dok je ostatak cijeli dan imao priliku uživati na najpoznatijoj špici. Najveći novogodišnji party u Hrvatskoj održava se na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će goste zabavljati IDEM, Luzeri, Elemental i Dubioza kolektiv. O novogodišnjem programu razgovarali smo sa zamjenikom gradonačelnika, Lukom Korlaetom. Više pogledajte u videu.