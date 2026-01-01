FREEMAIL
PREBRZO VOZIO

Frontalni sudar kod Drniša, mladi vozač umro na mjestu: Žena teško ozlijeđena

Frontalni sudar kod Drniša, mladi vozač umro na mjestu: Žena teško ozlijeđena
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell/ilustracija

Vozač je od siline udara i zadobivenih ozljeda umro na licu mjesta

1.1.2026.
10:22
Erik Sečić
Dusko Jaramaz/pixsell/ilustracija
Mladi vozač (27) u noći na četvrtak poginuo je u prometnoj nesreći na dionici ceste D33 između Pakova sela i Žitnića.

Policijska uprava šibensko-kninska izvijestila je da je 27-godišnjak oko 4.00 sati zbog neprilagođene brzine prešao u suprotnu prometnu traku i prednjim dijelom automobila sudario se s prednjim dijelom auta kojeg je vozila 33-godišnjakinja.

Žena teško ozlijeđena 

Od siline udara i zadobivenih ozljeda 27-godišnjak je umro na licu mjesta, dok se 33-godišnjakinja s teškim ozljedama nalazi na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku. 

Promet je od 4.30 do 8.24 sati bio potpuno zatvoren te se odvijao alternativnim pravcima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas kako stati na kraj opasnoj pirotehnici? 'Po džepu, to najviše boli'

Prometna NesrećaDrniš
Frontalni sudar kod Drniša, mladi vozač umro na mjestu: Žena teško ozlijeđena