Javila nam se apsolutna ikona HNL-a: 'Vidović je napravio potez zbog kojeg publika dolazi na stadion'

Dinamo je u Varaždinu u 23. kolu SHNL-a ostavio vrlo dobar dojam i na kraju u nedjelju poslijepodne uvjerljivo slavio s 4-0. Iako je prvo poluvrijeme bilo prilično neupadljivo i u njemu Dinamo nije briljirao, u drugom dijelu susreta gosti su znatno podigli tempo i praktički riješili utakmicu u samo nekoliko minuta. Između 51. i 57. minute postigli su čak tri pogotka te tako usmjerili dvoboj prema visokoj i zasluženoj pobjedi.

'Nisam očekivao da će Dinamo tako uvjerljivo pobijediti Varaždin'

U 88. minuti, stavili su zagrebački plavi točku na i. Miljenko Mumlek apsolutna je legenda varaždinskog i hrvatskog nogometa. Ikona je Varteksa, igrao je i za Dinamo, pa je idealan sugovornik za ovaj dvoboj. Mumlek je danas trener U14 selekcije Varaždina. U stručnom komentaru za RTL-ov portal Net.hr Miljenko Mumlek govori:

Znam kako se netko osjeća na terenu kad si nešto morao, kad nije išlo, kad ti je bilo lagano i sve išlo. Znate, ima utakmica kad krene u dobro smjeru pa je sve super ili u lošem pa je sve loše. Varaždin je izgubio 4-0, ali da se Varaždinu u drugom dijelu nisu dogodila ta dva brza gola, bilo bi sve drugačije. Utakmica bi u potpunosti bila drugačija, sve bi išlo drugačijim tijekom. Miljenko Mumlek za Net.hr.

"Nisam očekivao da će Dinamo tako uvjerljivo pobijediti Varaždin. Pogotovo ne nakon prvog poluvremena. Varaždin je ušao u utakmicu s dobrom idejom. Niski srednji blok, striktno markirao kreativce Dinama, posebno Zajca koji je po meni, nakon Stojkovića, najbolji igrač Dinama. Markirao ga je Marin. Marić i Mamutom su kontrolirali Mišića, Duvnjak je bio na Vidoviću i Dinamo je praktički sa stoperima morao organizirati igru. Cijelo prvo poluvrijeme po desnoj strani su dinamovci preko Bakrara i Valinčića pokušavali ugroziti Varaždince. Gališić, Bakrar i Valinčić je bio Dinamov trojac koji je pokušavao po desnoj strani, međutim Varaždin je dobro stajao u srednjem bloku, igrao na kontre, Livaković je onu šansu sretno obranio kad je tukao Mamić. Na kraju je Vuk promašio prazan gol. I to je to bilo od prvog dijela. Bile su još tu dvije - tri opasne situacije, polukontre Varaždina. Dinamo je u prvih 45 minuta bio praktički bez šuta na gol osim one gužve u šesnaestercu, kad su igrači Varaždina sami sebi pucali pa se odbila lopta, pa se Zelenika dobro obranio", govori u uvodu Miljenko Mumlek...

'Dinamo je sretno zabio za 1-0'

I onda je došlo drugo poluvrijeme...

"Šteta po Varaždin što nije krenulo i dalje tako po njih, jer je Dinamo sretno zabio za 1-0. Odmah nakon manje od dvije minute i drugi i onda sve što se dogodilo je bilo rutina. Dinamu se otvorilo, oslobodili su se zagrebački nogometaši psihološkog pritiska, oslobodili su se stresa. Vidi se da Dinamo u SHNL-u ima veliki stres nakon što u Europi izgubi. Ono, dolazi prvenstvena utakmica, poraz im je na leđima, treba sad igrati i ne izgubiti. Malo su mi, ono, možda i u sastavu pogriješili, moje mišljenje".

U čemu je točno Kovačević pogriješio?

"Ja bih Stojkovića uvijek prvo poluvrijeme stavljao, kako god. E sad, ne znam je li ozlijeđen ili nema neku svježinu, ali Stojković kad uđe, on uz Zajca i Mišića napravi prevagu prema naprijed. Tako je i bilo drugo poluvrijeme. I onda kad je Varaždin negdje u 60. minuti morao promijeniti razmišljanje i stil igre, uvesti ofenzivnije igrače i baš je tad primio i treći gol za 3-0. I tad je susret bio gotov. Dinamo je rutinski čuvao loptu. Varaždin je morao visoko napasti i izaći i onda je Dinamo dominirao. Blizu šesnaest metara stalno su igrali jedan na jedan. Varaždin je izmjenama sve pokušao, ali na terenu se ništa nije promijenilo. Vidjelo se da su totalno pali i nakon 60 minute kao da su samo čekali kraj utakmice."

'Nemam osjećaj da je ovo bila najbolja gostujuća predstava Dinama'

Je li ovo najbolja predstava Dinama ove sezone u gostima?

"Nemam taj osjećaj, nije Dinamo baš tako lagano dobio. Prvi gol Dinama je bio udarac Vidovića koji je na putu pogodio Zajca i lopta je promijenila smjer i prevarila Zeleniku. Manje od dvije minute nakon toga, Zajc je imao dobro utrčavanje između dva stopera, ulazak i zabinanje gola i 3-0 je došlo taman kad je Varaždin pripremao izmjenu. Htjeli su otvoriti utakmicu s ofenzivnijim igračima. Mislim da je Vuk tu po desnoj strani vidio da izlazi van, nije ispratio Godu koji je ušao na poludistancu, centrirao iza zadnje linije. Mladi Lesjak, neiskusan, ne spusti se dosta dobro. Bakrar utrči između beka i stopera iza leđa i zabije za 3-0. To se da obraniti. Jer, to je bio napad na punu obranu. I utakmica je bila gotova, ali Dinamo do tih golova nije dominirao toliko. Dinamo se patio. Dolazio je do centra, ali se vidjelo da je Varaždin opasan i da više mi je mirisalo da će Varaždin prvi zabiti nego Dinamo. I onda kad ti se sretno otvori utakmica u dvije minute, momentum prelazi na tvoju stranu i gotovo. Teško se tu vratiti. A Dinamo ima igračku kvalitetu kad je rasterećen, kad mora sačuvati vodstvo, raširiti suparnika i ostaviti danas dobrog Vidovića u drugom poluvremenu na svoju poziciju. On je, po meni, vezni igrač. U prvom poluvremenu se nije mogao nametnuti varaždinskim veznjacima, ali u drugom je bio jak. Imao je dva - tri dobra driblinga, podvaljivanja i bio je danas jedan od boljih igrača. Ali, kod njega je bitno da mu se pogodi pozicija".

'Vidovićev dribling je bio spontan'

Kako vam je igrao Arbër Hoxha?

"Prvo poluvrijeme je bio indisponiran. Nije ga bilo. Ponavljam, cijelo se vrijeme igralo po desnoj strani. Galešić je puno morao ulaziti u igru jer su vezni bili blokirani, ali Varaždin je to napravio svjesno da iskoristi svoje šanse preko polukontre, preko brzog Vuka, malog Latkovića i Mamića koji se može pridodati. Ma, sve bi drugačije bilo da ona lopta nije pogodila Livakovića, kad je Mamić pucao pa se Vuku lopta odbila i on ju je kraj stative puknuo."

Potez Gabrijela Vidovića je bio Zidanovski. Kako ga komentirate?

"Dribling na liniji. Ideja dobra, mislim da je to bilo spontano. Upravo zbog takvih poteza publika dolazi gledati utakmice na stadion. Htio bih da je puno više takvih poteza i takvih akcija. Međutim, stres nekad ne daje trenerima da stavljaju pojedine igrače u prvih 11, odnosno da stavljaju glavne igrače. Vidjeli smo i dva juniora u igri Dinama. Zato to govorim. Dinamo je imao komfornu situaciju u drugom poluvremenu i odlučio se na taj potez. Kad netko vodi 3-0 onda i kadeti mogu igrati. Ali, kad je bilo gusto, onda igraju oni koji donose rezultat. Ne umire se u ljepoti, međutim ljepota i potezi kupuju publiku, gledatelje, oplemenjuje utakmicu i svima su zanimljiviji", govori Miljenko Mumlek.

'Da se Varaždinu nisu dogodila ta dva brza gola i da je ono ušlo, sve bi bilo drugačije'

Igrali ste za Varteks i za Dinamo. Je li vas utakmica malo vratila u doba kad ste vi igrali u hrvatskoj ligi?

"Gledajte, derbi te uvijek vraća na sjećanja kad si igrao, malo te ponese i sve. Ali, ja si stavljam igrače u glavu. Znam kako se netko osjeća na terenu kad si nešto morao, kad nije išlo, kad ti je bilo lagano i sve išlo. Znate, ima utakmica kad krene u dobro smjeru pa je sve super ili u lošem pa je sve loše. Varaždin je izgubio 4-0, ali da se Varaždinu u drugom dijelu nisu dogodila ta dva brza gola, bilo bi sve drugačije. Utakmica bi u potpunosti bila drugačija, sve bi išlo drugačijim tijekom", zaključio je Miljenko Mumlek.

Podsjetimo, nogometaši Dinama su u gostima pobijedili Varaždin 4-0 (0-0) čime su se dodatno učvrstili na prvom mjestu ljestvice. Dinamo je brzopotezno postigao tri pogotka početkom drugog poluvremena. Prvo je Miha Zajc, od kojeg se sretno odbila lopta nakon Vidovićevog udarca, u 51. minuti zabio za vodstvo Dinama, dok je samo dvije minute kasnije isti nogometaš povećao na 2-0. Na tome nije stao nalet Dinama koji je u 57. vodio već 3-0, a strijelac je bio Monsef Bakrar. Sve je zaključeno u 88. minuti kada je Marko Soldo bio strijelac za 4-0.

Dinamo opet ima osam bodova prednosti u odnosu na Hajduk, ali će Splićani u nastavku dana odigrati svoj ogled 23. kola protiv Rijeke. Varaždin je ostao na četvrtom mjestu ljestvice.

