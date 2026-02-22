FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVO /

Može li Dinamo pobijediti na neugodnom gostovanju i 'preboljeti' Genk?

Može li Dinamo pobijediti na neugodnom gostovanju i 'preboljeti' Genk?
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Biti će to treći susret ove dvije momčadi ove sezone, a za sada Dinamo vodi. Prva je utakmica završila 2-2, dok je u drugoj Dinamo slavio 3-1.

22.2.2026.
13:04
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo i Varaždin od 15:00 igraju utakmicu 23. kola SHNL-a. Plavi se nadaju povratku na pobjedničke staze, dok domaćini žele potvrditi da su trenutno četvrti najbolji klub u državi.

Utakmica 23. kola SuperSport HNL-a
22.02.2026
15:00
0
DInamo
 
:
0
Varaždin
 

Tekstualni prijenos počinje u 15:00

Najava

Prvoplasirani Dinamo ide u goste Varaždinu nakon teške utakmice protiv Genka u Europskoj ligi. Dinamo je protiv Belgijanaca pokazao razočaravajuću igru te je izgubio rezultatom 1-3 na domaćem terenu. Modri tako idu u Varaždin "napaljeni", želeći se vratiti na pravi put i povećati prednost nad Hajdukom, koji se nalazi na drugom mjestu.

Varaždin s druge strane također ima veliku motivaciju. Nakon poraza od Rijeke 3-1, momčad Nikole Šafarića želi pokazati zašto je prošle sezone bila četvrta te još jednom otkinuti bod(ove) Dinamu. Nadu im daje i činjenica da Dinamo u Varaždinu nije pobijedio od listopada 2024., kada je jedini pogodak na utakmici zabio Juan Cordoba.

Hoće li Mario Kovačević srušiti svoj bivši klub ili će Šafarić nadmudriti svog nekadašnjeg šefa, saznat ćemo u 15:00.

POGLEDAJTE VIDEO: O2 arena u transu: Poslušajte kako se ori 'Lijepa naša' i Dinamov dres u središtu pozornosti

DinamoNk VaraždinHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx