Može li Dinamo pobijediti na neugodnom gostovanju i 'preboljeti' Genk?

Dinamo i Varaždin od 15:00 igraju utakmicu 23. kola SHNL-a. Plavi se nadaju povratku na pobjedničke staze, dok domaćini žele potvrditi da su trenutno četvrti najbolji klub u državi.

Utakmica 23. kola SuperSport HNL-a 0 DInamo : 0 Varaždin

Tekstualni prijenos počinje u 15:00

Najava

Prvoplasirani Dinamo ide u goste Varaždinu nakon teške utakmice protiv Genka u Europskoj ligi. Dinamo je protiv Belgijanaca pokazao razočaravajuću igru te je izgubio rezultatom 1-3 na domaćem terenu. Modri tako idu u Varaždin "napaljeni", želeći se vratiti na pravi put i povećati prednost nad Hajdukom, koji se nalazi na drugom mjestu.

Varaždin s druge strane također ima veliku motivaciju. Nakon poraza od Rijeke 3-1, momčad Nikole Šafarića želi pokazati zašto je prošle sezone bila četvrta te još jednom otkinuti bod(ove) Dinamu. Nadu im daje i činjenica da Dinamo u Varaždinu nije pobijedio od listopada 2024., kada je jedini pogodak na utakmici zabio Juan Cordoba.

Hoće li Mario Kovačević srušiti svoj bivši klub ili će Šafarić nadmudriti svog nekadašnjeg šefa, saznat ćemo u 15:00.

