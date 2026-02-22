FREEMAIL
MEĐU ELITOM /

Dinamo objavio zanimljiv podatak: Evo u koje društvo spada Kovačević

Dinamo objavio zanimljiv podatak: Evo u koje društvo spada Kovačević
Foto: Maximilian Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Kovačević se našao u društvu Ćire, Ivankovića i Kužea – tri legende Dinama.

22.2.2026.
12:09
Sportski.net
Maximilian Koch/imago sportfotodienst/Profimedia
Dinamo danas u sklopu 23. kola SuperSport HNL-a gostuje u Varaždinu. Zagrepčani žele pobijediti kako bi očuvali lijepu prednost ispred Hajduka, ali i kako bi se "iskupili" za poraz na domaćem terenu od Genka u Europskoj ligi.

Prije utakmice Dinamo je zaželio sreću svojim igračima, a već tradicionalno objavio je i zanimljive podatke u vezi sa svojim protivnikom. Dinamo već posljednjih nekoliko mjeseci objavljuje detalje o povijesti između protivnika i sebe, a za susret s Varaždinom prisjetio se trenera.

Naime, Mario Kovačević bivši je trener Varaždina iz kojeg je otišao u Slaven Belupo, pa potom u Dinamo. Prije Kovačevića Varaždin i Dinamo trenirala su samo trojica trenera, a sva trojica zlatnim su slovima upisana u povijest Dinama.

Prvi je bio Miroslav 'Ćiro' Blažević, koji je nekadašnji Varteks trenirao 2003./04., a Dinamo u nekoliko navrata, uključujući i 1982., kada su Plavi osvojili povijesni naslov. Drugi je Branko Ivanković, koji je Varteks trenirao od 1991. do 1995., a Dinamo u dva navrata (2006.-2008. i 2013.), dok je treći legendarni Josip Kuže, koji je u Dinamu bio trener tri puta, dok je Varteks trenirao u sezoni 2007./08.

Iako postoji rasprava o tome može li Varaždin biti "nasljednik" Varteksa, ono što stoji jest da je Mario Kovačević dio povijesti varaždinskog i zagrebačkog nogometa, kao i troje velikana prije njega.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Mario KovačevićDinamoNk VaraždinHnlMiroslav ćiro BlaževićJosip KuzeBranko Ivanković
