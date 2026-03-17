Ova europska zemlja nudi vozačima po 25.000 eura! Trebaju ispuniti samo jedan uvjet...

Vlada Malte odlučila je ponuditi financijski poticaj vozačima koji su spremni privremeno odustati od vožnje. Oni koji se odreknu vozačke dozvole na razdoblje od pet godina mogu ukupno dobiti 25.000 eura.

Kako piše Malta Times, nova mjera stupila je na snagu 6. siječnja, a cilj joj je smanjiti sve veći broj automobila na cestama i ublažiti prometne gužve.

Riječ je o dijelu šire strategije za rasterećenje prometa. Ministar prometa Chris Bonett zasad nije otkrio koliko se vozača prijavilo, no najavio je da će podaci uskoro biti objavljeni.

Pet godina po 5000 eura

Malta je među najgušće naseljenim zemljama Europe, a iako ima nešto više od pola milijuna stanovnika, registrirano je više od 400.000 automobila — oko 20 posto više nego prije deset godina. Zbog toga su prometne gužve postale ozbiljan problem.

Program je namijenjen isključivo mlađim vozačima do 30 godina koji posjeduju vlastiti automobil i imaju najmanje sedam godina vozačkog iskustva na Malti.

Sudionici dobivaju 5.000 eura godišnje tijekom pet godina u zamjenu za privremeno odricanje od vozačke dozvole, a mjera se odnosi samo na vozače osobnih vozila. Jednostavnom računicom dolazi se do iznosa od 13,69 eura na dan. Vjerojatno dosta za taksi, ali ako se vozači prebace na neki drugi oblik prometa, bicikl, romobil ili javni prijevoz, ova mjera je dosta isplativa.

Nakon pet godina - prvo u autoškolu

Po isteku tog razdoblja moguće je ponovno zatražiti vozačku dozvolu, uz uvjet od najmanje 15 sati vožnje u ovlaštenoj autoškoli. Ako netko odluči ponovno voziti prije isteka pet godina, mora vratiti sav dobiveni novac.

Za provedbu ovog programa osigurano je ukupno 25 milijuna eura. Iako je država posljednjih godina značajno ulaganja u cestovnu infrastrukturu, a javni autobusni prijevoz učinila besplatnim, broj automobila i dalje raste.

