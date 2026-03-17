Iznenada preminuo mladi nogometaš nakon 22. rođendana

Pablo Jurado Serafin, mladi 22-godišnji meksički nogometni golman, iznenada je preminuo. Njegova smrt šokirala je Meksiko, ligu, sve koji su ga poznavali. Deportivo Toluca, klub u kojem je započeo svoju karijeru nakon što mu je pristupio 2019. godine, u velikoj je žalosti. Serafin je bio u potrazi za novim klubom nakon što je otpušten tijekom ljeta 2024. godine.

Deportivo Toluca objavio je izjavu nakon što je smrt vratara potvrđena samo nekoliko dana nakon što je slavio svoj rođendan.

Glasnogovornik kluba rekao je:

"Svi mi u Deportivo Toluca Football Clubu duboko žalimo i tugujemo zbog smrti Pabla Jurada Serafina, bivšeg vratara naše nogometne institucije. Šaljemo izraze sućuti njegovoj obitelji, prijateljima, svima koji su ga poznavali", prenosi The Sun.

Serafin se istaknuo kao ključni član omladinskog pogona Deportivo Toluce, nastupajući za U-17, U-20 i U-23 selekcije. Također je imao kratki boravak u klubu Club Valle de Bravo prije nego se vratio u svoj matični klub kako bi nastavio svoj razvoj.

Međutim, Serafin nije dobio priliku za seniorski debi i bio je otpušten od strane trenerskog stožera kada je njegov omladinski staž došao kraju.

Mikel Arriola, predsjednik Meksičkog nogometnog saveza, odao je počast na društvenim mrežama. U izjavi objavljenoj na platformi X, istaknuo je:

"Duboko sam potresen zbog smrti Pabla Jurada Serafina. Moje sućuti i solidarnost upućujem njegovoj obitelji u ovom vremenu duboke tuge. Nadam se da će pronaći mir i snagu u suočavanju s ovim nepovratnim gubitkom."

Liga MX također je objavila izjavu:

"Duboko žalimo zbog potresnog odlaska Pabla Jurada Serafina. Pridružujemo se tuzi koja preplavljuje obitelj i prijatelje. Neka mirno spava."

Uzrok Serafinove prerane smrti još uvijek nije službeno objavljen.

