Tko je 'eliminirani' Ali Laridžani? Provocirao je Trumpa i bio ključan iranski strateg

Ali Laridžani (67), čelnik iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, za kojeg je izraelski ministar obrane Israel Katz rekao da je "eliminiran" u ponedjeljak navečer, posljednjih se mjeseci pojavio kao jedna od najvažnijih osoba u Iranu, piše CNN.

Smatra se da je bio jedna od ključnih figura u gušenju narodnih prosvjeda u siječnju, a zatim i dijelom tranzicije koja je uslijedila nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hameneija. Dugo je bio povezan s Iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom (IRGC) i postao je vidljivi simbol režima - čak je sudjelovao u javnom skupu prošli tjedan u Teheranu unatoč tome što je bio glavna meta Izraela.

Laridžani se vješto snalazio u politici Islamske Republike - služeći u raznim ulogama. Bio je zapovjednik u IRGC-u tijekom rata s Irakom 1980-ih prije nego što je prešao na političke uloge. Bio je čelnik državne televizije, glavni iranski pregovarač za nuklearna pitanja i predsjednik iranskog parlamenta 12 godina do 2020. - a sve više je imao Hameneijev utjecaj na sigurnosna pitanja nakon što je imenovan savjetnikom 2004. godine.

Brat mu je ajatolah

Nakon prošlogodišnjeg sukoba s Izraelom, vratio se na istaknuto mjesto kao čelnik Vijeća nacionalne sigurnosti, kojeg mnogi analitičari smatraju glavnim donositeljem odluka u Iranu. Potječe iz utjecajne klerikalne obitelji u Islamskoj Republici. Jedan od njegove braće, Sadegh, je ajatolah i bivši čelnik iranskog pravosuđa.

Bio je i etablirani akademik. Izvorno se školovao za matematiku i računarstvo na Tehnološkom sveučilištu Sharif, doktorirao je filozofiju na Sveučilištu u Teheranu i opširno je pisao o djelu njemačkog filozofa Immanuela Kanta.

Analitičari kažu da je, iako je Laridžani smatran pragmatikom, a ne ideološkim tvrdokornim stavom, predan opstanku Islamske Republike kao sustava vlasti. Od početka sukoba, Laridžani je često provocirao američkog predsjednika Donalda Trumpa i bio je ključan u osmišljavanju iranske ratne strategije, prema analitičarima.

"Za razliku od Sjedinjenih Država, (Iran) se pripremio za dugi rat", objavio je na X-u ubrzo nakon početka sukoba.

