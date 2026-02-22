Jakirović zasad nije ispunio očekivanja: Pogledajte kako je krenuo u juniorima Intera

Nekadašnji veliki talent Dinama, Leon Jakirović (18), našao se pred salvom kritika nakon što je loše krenuo u svojoj novoj sredini.

Jakirović je od ove zime član mlade momčadi Intera, koja je Dinamu za usluge stopera platila dva i pol milijuna eura uz mogućnost da ta cifra bude i veća ako se ostvare svi bonusi. Jakiroviću navijači Nerazzurra jako zamjeraju neke defenzivne reakcije u dosadašnja tri nastupa za klub.

Mladi stoper debitirao je prije deset dana u domaćem porazu od Juventusa u Kupu. Tada je utakmica završila 0-3, a dva od tri gola Inter je primio u zadnjih 11 minuta - nakon što je Jakirović ušao u igru. Slijedila je Roma, koja je deklasirala Inter s visokih 6-2, a tri od šest pogodaka postignuta su nakon što je Jakirović ušao u igru zadnjih pola sata. U trećoj utakmici Jakirović se po prvi put našao u početnoj postavi, a Frosinone je u 60 minuta, koliko je Jakirović bio u igri, zabio pet pogodaka.

Stoga ne čudi da su navijači Intera ogorčeni. Smatraju kako mladom igraču fali sigurnosti te kako još nije spreman za ovu razinu.

Podsjetimo, Jakirović je iz Dinama otišao jer nije bio zadovoljan planom razvoja koji su mu Modri predstavili te je procijenio kako će se bolje razvijati u Primaveri. Nadao se da će se dobrim igrama za momčad do 20 godina probiti do prve momčadi Intera, ali za sada taj plan ne izgleda realno.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Raužan za RTL Danas: 'Vraćamo se u realnost'