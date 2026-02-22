Velika akcija Torcide uoči susreta s Rijekom: Pogledajte što spremaju

Općinski sud u Živinicama potvrdio je u petak optužnicu protiv 14 pripadnika Torcide koji se terete za teška kaznena djela počinjena u obračunu s navijačima Crvene zvezde za koje je zapriječena kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Sada njihovi "suborci" koji su ostali u Splitu pripremaju jednu akciju. Naime, članovi Torcide će na utakmici Jadranskog derbija s Rijekom skupljati novac kako bi pomogli svojim članovima koji se nalaze u zatvoru Bosni i Hercegovini.

"IZBAVIMO NAŠU BRAĆU IZ ZATVORA!

Sve vas pozivamo da u ovome trenutku budemo kao jedno i da našoj zatvorenoj braći pokažemo da nisu sami i da se mogu osloniti na nas!

Odvjetnički i drugi troškovi rastu iz dana u dan i radi se o značajnim iznosima.

Zato vas sve pozivamo da date svoj prilog te da u ovoj bitci stanemo rame uz rame - jedan uz drugoga.

Sutra (nedjelja 22.02.) na svim ulazima na stadion nalazit će se kutije za dobrovoljne priloge, a svi koji žele mogu svoju donaciju uplatiti i putem koda na slici ili na niže navedeni račun!," stoji u objavi Torcide

Podsjećamo, Torcidaši su u zatvoru već mjesec dana nakon što su krajem siječnja u Tuzli napali navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Švedske. Tada su navijači Hajduka u BiH ušli pod izlikom humanitarnog turnira, iako im je primarni cilj bio napad na Delije. U neredima je oštećeno nekoliko automobila, a fizički obračun rezultirao je s 23 ozlijeđene osobe, među kojima je i jedan policajac.

