FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jadranski derbi /

Velika akcija Torcide uoči susreta s Rijekom: Pogledajte što spremaju

Velika akcija Torcide uoči susreta s Rijekom: Pogledajte što spremaju
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Podsjećamo, Torcidaši su u zatvoru već mjesec dana nakon što su krajem siječnja u Tuzli napali navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Švedske

22.2.2026.
10:20
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Općinski sud u Živinicama potvrdio je u petak optužnicu protiv 14 pripadnika Torcide koji se terete za teška kaznena djela počinjena u obračunu s navijačima Crvene zvezde za koje je zapriječena kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Sada njihovi "suborci" koji su ostali u Splitu pripremaju jednu akciju. Naime, članovi Torcide će na utakmici Jadranskog derbija s Rijekom skupljati novac kako bi pomogli svojim članovima koji se nalaze u zatvoru Bosni i Hercegovini.

"IZBAVIMO NAŠU BRAĆU IZ ZATVORA!

Sve vas pozivamo da u ovome trenutku budemo kao jedno i da našoj zatvorenoj braći pokažemo da nisu sami i da se mogu osloniti na nas!

Odvjetnički i drugi troškovi rastu iz dana u dan i radi se o značajnim iznosima.

Zato vas sve pozivamo da date svoj prilog te da u ovoj bitci stanemo rame uz rame - jedan uz drugoga.

Sutra (nedjelja 22.02.) na svim ulazima na stadion nalazit će se kutije za dobrovoljne priloge, a svi koji žele mogu svoju donaciju uplatiti i putem koda na slici ili na niže navedeni račun!," stoji u objavi Torcide

" style="background-color: rgb(255, 255, 255) !important; border: 1px solid rgb(236, 147, 41) !important; min-width: 220px !important; min-height: 210px !important; max-height: 600px !important; pointer-events: all !important; z-index: 999 !important;">

Podsjećamo, Torcidaši su u zatvoru već mjesec dana nakon što su krajem siječnja u Tuzli napali navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Švedske. Tada su navijači Hajduka u BiH ušli pod izlikom humanitarnog turnira, iako im je primarni cilj bio napad na Delije. U neredima je oštećeno nekoliko automobila, a fizički obračun rezultirao je s 23 ozlijeđene osobe, među kojima je i jedan policajac.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!

TorcidaHajdukNk RijekaHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx