Marokanac koji je brutalno prebio policajku u Zagrebu ne ide u zatvor: 'Ja sam pošten čovjek'

Marokanac Hamza O. (33) koji je u lipnju prošle godine brutalno pretukao policajku na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, u ponedjeljak je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina, doznaje portal 24 sata.

To u prijevodu znači da neće ići u zatvor ako u sljedećih pet godina ne počini novo kazneno djelo.

Istog dana izašao je iz istražnog zatvora u kojem se nalazio od lipnja prošle godine, a Općinski kazneni sud u Zagrebu mu je izrekao i sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti.

'Ja sam pošten i miran čovjek'

Zagrebačko tužiteljstvo teretilo ga je za prisilu prema službenoj osobi, kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora između šest mjeseci i pet godina.

"Ja sam pošten, miran čovjek. U Hrvatskoj boravim od 2013. godine, radio sam po autopraonicama i vulkanizerima. Tog dana policajka je mene udarila pa sam poludio. Kad ne pijem i ništa ne konzumiram, nisam takav", branio se na sudu 33-godišnjak, koji u Hrvatskoj ranije nije bio osuđivan.

Jutarnji list ranije je izvijestio da Hamza, koji inače ima pet razreda osnovne škole u Maroku, u Hrvatskoj ima stalni boravak, no bez važećih dokumenata. Za njim je bila raspisana i inozemna tjeralica, a nakon uhićenja odbio je surađivati s policijom i tužiteljstvom.

Detalji horora

Podsjetimo, policajki, koja je na Autobusnom kolodvoru obavljala službenu dužnost, Hamza je prišao na jednom od terminala i zatražio pomoć. Nakon što ga je pretražila kako bi utvrdila da nije naoružan, policajka ga je uvela u jednu prostoriju. Komunicirali su na engleskom jeziku, a razgovor je isprva tekao uobičajeno. Nakon što je na papir koji mu je dala napisao svoje osobne podatke, 33-godišnjak ju je udario šakom u glavu i počeo je vući po podu.

Nakon što je pokušala dohvatiti službenu vezu, Marokanac joj ju je istrgnuo i bacio na pod. Vikala je i dozivala u pomoć, ali protok ljudi na toj lokaciji nije velik, s obzirom na to da se radi o prostoriji blizu toaleta. Policajka je u jednom trenutku nogom uspjela udariti napadača, no on ju je ubrzo opet oborio.

"Ti nisi policija, ti si mafija", vikao joj je Marokanac na engleskom jeziku. Policajka je potom uspjela doći do veze i izvijestiti o napadu. Muškarac je tada pobjegao, no pet se vratio i nastavio vući policajku.

Tada je naišla čistačica koja je počela vrištati, a Hamza je onda konačno pustio policajku i pobjegao. Na teren su uskoro stigli policajci i djelatnici Hitne pomoći. Liječnička pomoć policajka je dobila u Vinogradskoj bolnici gdje su joj utvrdili lakše tjelesne ozljede.

