Stručnjaci godinama upozoravaju na Splitska vrata: 'To jedna od tri crne točke Jadrana'

Pronađeno je tijelo i četvrte osobe koja je poginula u nesreći koja se jučer dogodila na splitskim vratima, kada su se sudarili katamaran i jedrilica. Prolaz između otoka Šolte i Brača širok je samo 700 metara, a radi se o jednom od najprometnijih područja na Jadranu. A stručnjaci već godinama upozoravaju da bi se zbog slabe kontrole mogla dogoditi nesreća.

Havarija katamarana i jedrilice na kojoj je bilo osam čeških državljana jedna je od najtragičnijih u novijoj povijesti Jadrana.

Najvažnije pitanje koje se postavlja, kako je do tragedije došlo?

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tko je kriv za nesreću?

Tko je izazvao nesreću pokazat će istraga. Jedrilica je imala prednost ako je jedrila, ako je išla na motor vrijede druga pravila. Iskusni kapetan ne želi ništa prejudicirati, ali kaže da su oba broda prekršila glavno pravilo plovidbe.

"Pravila izbjegavanja sudara su vrlo jasna. Osnovno pravilo koje ovdje nedostaje i jednom i drugom brodu to je osmatranje", navodi kapetan Sanjin Dumanić. Tek treba utvrditi zašto u uvjetima dobre vidljivosti ni katamaran ni jedrilica nisu uočili opasnost i skrenuli s kursa sudara.

Inače, Splitska vrata najprometniji su prometni prolaz kroz koji u vrhuncu sezone prolaze stotine manjih i većih brodova i čamaca. Dugačka su kilometar i široka 700 metara, i u špici sezone vrlo su opasno mjesto - upozoravaju već godinama pomorci.

Jedna od tri crne točke Jadrana

"Da li se moglo spriječiti? Pa moglo se napraviti nešto više. MI smo očekivali i ja se bojim da ovo neće biti jedina ovakva i da će biti još toga ovu godinu - spriječit se moglo", govori Sanjin Dumanić

Nesreća nije iznenadila ni urednika portala Morski.hr. koji kaže da se radi o jednoj od tri crne točke Jadrana.

"Jedna je ova na splitskim vratima, druga je ispred same splitske luke, ulaz u splitsku luku, a treća je kod Paklinskih otoka ispred Hvara. Tamo kapetani i zapovjednici brodova stalno dojavljuju da će se dogoditi ovakva jedna situacija ukoliko se kontrola pojača - a kontrole jednostavno nema", navodi urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar.

'Neka iziđu na more!'

Nažalost, iako živimo od turizma - onih koji trebaju nadgledati more - jednostavno nema dovoljno.

"Lučke kapetanije umjesto da ispunjavaju razno razne papire i bave se poslovima koji su im nametnuti na kopnu, trebaju izići na more. Oni sad imaju nove brodove - idite ljudi na more. Nema ih dovoljno? Zaposli još ljudi! nemaju dovoljno veliku plaću? Plati im više!", napominje Gašpar.

Kako Hrvatska brine o sigurnosti pokazuje i činjenica da Hrvatska preko godinu dana nema državnog tajnika za more nakon što je Josip Bilaver otišao na mjesto župana "Naše more postaje da tako kažem prebukirano, jako je puno tu brodova i jako je teško da sve to štima", kaže Sanjin Dumanić.

Nije ovo prva nesreća u splitskim vratima, 2021. ozlijeđeno je 9 osoba, godinu kasnije - 4 osobe. Stvar je potrebno mijenjati ako želimo spriječiti buduće havarije - govori iskusni kapetan.

Trenutak nepažnje može značiti smrt

"Trebalo je najprije ovaj prolaz splitska vrata, napraviti separaciju. Da se zna koji brodovi idu gdje, znači separacija, dva jača kraka po sredini za veće brodove i sa strane lijevo i desno za manje brodove. Zatim je trebalo staviti ograničenje brzine", govori kapetan Dumanić.

U međuvremenu priprema se izvlačenje potonule jedrilice. Ronioci specijalne policije danas su iz olupine jedrilice na dubini od 50 metara izvukli tijelo četvrte žrtve

Četiri života su nakon nesreće spašena, ali nažalost četiri su i tragično izgubljena. Havarija je još jednom pokazala da na moru opreza nikad dosta. Trenutak nepažnje može značiti smrt.