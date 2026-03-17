Pijani vozači autobusa prevozili srednjoškolce i vrtićku djecu na izlet

Riječka prometna policija u utorak ujutro u dva navrata je utvrdila da su vozači autobusa koji su prevozili srednjoškolce i djecu iz vrtića bili pod utjecajem alkohola.

Na Jelačićevom trgu je oko 6.50 sati alkotestiranjem 45-godišnjem vozaču izmjerena koncentracija alkohola od 0,53 promila. Riječ je o profesionalnom vozaču autobusa u vlasništvu tvrtke s područja Istarske županije, koji je trebao voziti učenike riječke srednje škole na izlet.

Odmah je isključen iz prometa, prijevoz učenika preuzeo je drugi vozač, a 45-godišnjak je prekršajno kažnjen s 90 eura.

Ciljane kontrole autobusa

Drugog profesionalnog vozača autobusa pod utjecajem alkohola, 52-godišnjaka, policija je zatekla na području Turnića, dok je prevozio djecu vrtićkog uzrasta na izlet. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,41 promila.

Vožnju autobusa s djecom preuzeo je vlasnik autobusa. I ovaj 52-godišnji vozač autobusa kažnjen je s 90 eura. Obojica vozača su hrvatski državljani. Policija ovom prigodom poziva još jednom sve vozače na odgovorno ponašanje u prometu, kao i poštivanje svih važećih propisa.

Policija će i nadalje na poziv odgojno-obrazovnih ustanova kao u ovom slučaju, ali i u skladu s planom svojih aktivnosti, provoditi ciljane kontrole autobusa uključujući nadzor vozača, tehničke ispravnosti i dokumentacije ove vrste vozila, istaknula je primorsko-goranska policija.

