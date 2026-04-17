Glumila je slatkicu u kultnoj seriji, a sad je prava bomba: Na ove prizore teško je ostati imun

Glumica Shay Mitchell (39) privukla je pažnju na setu novog nastavka Baywatch, gdje utjelovljuje lik odvjetnice Trine koja se odlučuje na zaokret u karijeri i postaje spasiteljica na plaži. Tijekom snimanja na plaži u Santa Monici, zajedno s kolegama Thaddeusom LaGroneom i Noahom Beckom pokazala je da nova generacija itekako može parirati legendarnim zvijezdama poput Davida Hasselhoffa i Pamele Anderson. Atraktivne scene i energična atmosfera na setu najavljuju nastavak koji će, baš kao i original, spojiti akciju, dramu i prepoznatljivi glamur.