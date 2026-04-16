Kakvi prizori s juga Hrvatske: Dok se na Banjama banjaju, u gradu se kuhaju

Stara dubrovačka gradska jezgra vrvjela je turistima u četvrtak dok su neki, čak i s koferima, pojurili na gradsku plažu Banje i potražili osvježenje u moru.

Temperatura se u Dubrovniku popela na 22 stupnja, a najviša temperatura mora bila je 17 stupnjeva u 14 sati, prema podacima s DHMZ-a.

Prema fotografijama se vidi da su neki otvorili i kišobrane, ali ne kako bi se zaštitili od kiše već od sunca.