Promijenila je spol, povezivali su je s Mbappéom, a danas zarađuje milijune: Tko je fatalna Ines Rau?

Foto: Profimedia
Ines Rau (35), francuska manekenka i aktivistica, svjetsku je pažnju privukla 2022. godine kada su je paparazzi povezali s nogometašem Kylianom Mbappéom (26), iako njihova veza nikada nije potvrđena. Povijest je ispisala 2017. godine kada je postala prva transrodna žena proglašena Playboyevom Playmateom mjeseca, nakon čega je radila s brendovima poput Balmaina i L’Oréala te pozirala za Vogue Italia. Danas je prepoznata kao jedno od najvažnijih imena u modnoj industriji i simbol vidljivosti trans osoba.

7.9.2025.
18:36
Hot.hr
Profimedia
Ines RauKylian MbapeTrans
