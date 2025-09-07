Carlo Acutis danas postaje prvi svetac milenijalac: Crkva mu pripisuje dva čuda, razgovarali smo s njegovom majkom

Papa Lav XIV. u nedjelju će na Trgu svetog Petra u Vatikanu svečano proglasiti svetim Carla Acutisa, talijanskog dječaka koji je 2006. preminuo od leukemije u dobi od samo 15 godina.

U kratkom životu Carlo je stekao reputaciju "Božjeg influencera" jer je znao spojiti duboku vjeru i ljubav prema euharistiji s modernom tehnologijom - izrađivao je internetske stranice o euharistijskim čudima, pomagao siromašnima i poticao svoje vršnjake na molitvu i karitativni rad.

Napravio dva čuda

Crkva mu pripisuje dva čuda, prvo se dogodilo 2013. kada je posmrtno posredovao izlječenju brazilskog dječaka koji je bolovao od rijetke bolesti gušterače. Lani mu je Vatikan pripisao i ozdravljenje kostarikanske studentice teško ozlijeđene u nesreći.

Njegov grob u Asizu postao je hodočasničko mjesto za tisuće mladih katolika. Nakon nedjeljne kanonizacije, Carlo će postati prvi svetac milenijske generacije.

Kanonizacija je bila planirana za travanj, ali je odgođena zbog smrti pape Franje. Priča o Carlu Acutisu dodatno potvrđuje vjerovanje da i u digitalno doba vjera može mijenjati svijet i nadahnjivati novu generaciju vjernika.

Razgovarali smo s njegovom majkom

U Vatikanu je jučer reporter RTL-a Danas Mario Jurič razgovarao s njegovom majkom Antoniom Salzano. Taj razgovor pogledajte OVDJE.

Djevojka Laura Majić iz Benkovca ozdravila je jer se preporučila upravo njemu u zagovor. Više pročitajte OVDJE.