Majka 'Božjeg influencera' Carla za RTL Danas otkrila njegove posljednje riječi

Prvi blaženik iz milenijske generacije Carlo Acutis, poznat kao 'Božji influencer', sutra će biti proglašen svetim.

Umro je 2006. u dobi od samo 15 godina od leukemije. Svoj kratki život je posvetio crkvi i vjeruje se da je činio čuda. Njegovo balzamirano tijelo izloženo je u Assisiju u Italiji - u otvorenom sarkofagu. Odjeven je onako kako se oblačio i za života: traperice i majicu.

Vatikan mu je priznao dva čuda, što je preduvjet za proglašenje svecem, a prije 5 godina ga je papa Franjo proglasio blaženim. Njegov nasljednik papa Lav proglasit će ga svetim.

U Vatikanu na svečanoj misi je i njegova majka s kojom je razgovarao reporter RTL-a Danas Mario Jurič.

Vaša poruka mladim ljudima koji gledaju ovaj razgovor?

Mladi ljudi su nada i budućnost. Vi ste naša nada. Svatko je jedinstven i poseban. Svatko ima drugačije otiske prstiju, ali svaki je unikatan i dobro je biti poseban i cjelovit kao Carlo, kaže Antonia Salzano, majka Carla Acutisa.

Carlo je objedinio tehnologiju i vjeru?

Da, zasigurno. Ali tehnologija je alat, ne cilj. Važno je koristiti ju uvijek za dobro. Dobrota treba cilj.

Vatikan je potvrdio čuda. Mislite li da će ih biti još?

Čuda imamo svaki dan. Svaki dan dobivamo vijesti, dokumentaciju o svim čudima. Vatikan treba izabrati jedno za beatifikaciju i jedno za kanonizaciju. Izabrali su ova čuda, ali postoji ih još mnogo. Sigurna sam da Carlo ima ciljeve diljem svijeta - Kina, Japan, SAD, cijeli svijet. Svi se mole Carlu. Čuda ima puno.

Koje su bile Carlove posljednje riječi?

Da će mi dati mnogo znakova. Bio je sretan jer će upoznati svoju ljubav - Isusa. Za Carla je najbitniji bio Isus u njegovom životu.

Što bi rekao da je ovdje?

Ne znam. Ali vjerojatno je sretan. Sretan je vidjeti toliko mladih ljudi. Sretan je vidjeti da mnogi slijede njegove vrijednosti koje je on zagovarao. Posebno ljubav prema drugima, da trebamo razmišljati o drugim ljudima i brojne druge vrijednosti.

Vjera nije bila dio Vašeg života mnogo godina, a sad imate sina koji će postati svetac. Je li to šok za Vas?

Moj duhovni put počeo je 1995.g. dakle prije puno godina.

Je li to također Carlovo čudo?

Da jer sam promijenila život u potpunosti. Shvatila sam da Bog postoji te da su sakramenti kojima nam bog daje svoj blagoslov. To je za mene otkriće života. Najvažnija stvar je znati da je Bog uvijek s nama.

Vaša poruka mladim ljudima i drugim ljudima u Hrvatskoj?

Moja poruka je da postoji život nakon smrti. Bog priprema mjesto za svakoga od nas i da moramo ići u raj.