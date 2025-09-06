Simulator razotkrio strahovite greške vozača e-romobila: Provozali smo ga i izazvali sudar

Električni romobili praktično su prijevozno sredstvo u urbanima sredinama, no nesmotrenom vožnjom i prava opasnost na ulicama.Kako bi se smanjio rizik i povećala sigurnost svih sudionika u prometu Hrvatski autoklub pokrenuo je program Sigurne vožnje e-romobila koji uz teoretski dio uključuje i praktičnu vožnju simulatora koji vozače suočava sa stvarnim opasnostima, ali bez stvarnih posljedica.

Mi smo provozali simulator vožnje električnog romobila - i izazvali sudar.

„Korištenje kočnice prednje samo 22 posto, a stražnje 7 posto, sudar sa 7 kilometara na sat.“ konstatira rezultate reakcije na incidentnu situaciju Mirko Vukotić, tajnik Auto-kluba Slavonac.

Srećom sudar se dogodio samo u simulaciji jedne od brojnih opasnosti u prometu.

„Sve ono što ih ugrožava u prometu mi im možemo simulirati, ali u kontroliranim uvjetima, upozoriti ih gdje griješe.“ kaže Vukotić.

Brzina najveći problem

Jer grešaka vozača električnih romobila na ulicama je mnogo. Brzina je jedna od najvećih.

„Minimalno 30 kilometara na sat, zamislite da je dijete izašlo, da je beba izašla, ne treba ni razmišljati što bi se dogodilo.“ kaže Gordana.

„Iza mene viče netko – makni se djedice, dvojica, trojica su prozujala.“ kaže Željko.

„Mnogo maloljetnika se vozi na tim romobilima, mislim da je jako opasno i za prolaznike kao i za njih same, tako da definitivno nije dobro.“ kaže Jana.

Mnogo toga što u vožnji rade ne samo da nije dobro nego je i protuzakonito.

„Na romobilu se mora voziti isključivo s kacigom na glavi, jedan vozač, bez putnika, voziti romobil maksimalne snage do 0,6 kilovata i maksimalnom brzinom do 25 kilometara na sat.“ kaže Ivan Pakšić, načelnik Sektora za javni red i sigurnost PU Osječko-baranjske.

A ukoliko nisu na biciklističkoj stazi, brzinu moraju prilagoditi kretanju pješaka. Mnogi to ne čine pa je u Osijeku na kritičnoj lokaciji vožnja romobila zabranjena.

„Prije svega zbog sigurnosti djece koje ovdje bude dosta na ovom novo obnovljenom igralištu, ali i svih građana općenito jer na žalost bilježimo porast prometnih nezgoda i to s težim ozljedama.“ kaže Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka.

Čak 113 teških ozljeda i dvije smrti u 19 mjeseci

U Hrvatskoj su u proteklih 19 mjeseci vozači romobila sudjelovali u više od 700 prometnih nesreća u kojima je 113 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a dvije osobe i smrtno su stradale.

„Na žalost u prometu imamo generaciju koja boluje od sindroma video igrice, u video igrici jure, dožive nezgodu, stisnu Escape tipku i kreću iz početka – u prometu, svakodnevnom Escape tipke nema.“ kaže Mirko Vukotić.

Mladih vozača romobila je najviše, no nisu jedini koji romobilima krše zakon.

„Sedamdesetogodišnjak koji nikada nije polagao vozački ispit, nema vozačku dozvolu je upravljao romobilom na kolniku u kružnom toku bez zaštitne kacige i postao je žrtva prometne nesreće svojom vlastitom krivnjom.“ kaže Ivan Pakšić.

Program Sigurne vožnje električnih romobila Hrvatskog autokluba i partnera više je nego dobrodošao, a najavljene zakonske izmjene mogle bi uvesti i registracije, tečajeve ili ispite, kako bi umjesto opasnosti u prvi plan došle prednosti vožnje romobilom.