Koliko će nam računi biti veći? Izračunali smo koliko poskupljuju struja i plin - nije malo...

Vlada razmatra postupno ukidanje subvencija za struju i plin. Kako doznajemo u Ministarstvu gospodarstva, s ministrom Šušnjarom održano je niz koordinacijskih sastanaka vezanih uz postupno ukidanje mjera koje se odnose na cijene energenata, a koje se, tvrde u Ministarstvu, moraju formirati na tržišnim osnovama.

Ono što je sigurno jest da mjere za najugroženije ostaju, pa to znači da građani koji su i dosad imali pravo na vaučere, odnosno pomoć u plaćanju energenata, to će pravo zadržati i ubuduće, a svima ostalima – stižu veći računi.

Vladina odluka o ukidanju mjera i novim cijenama čeka se do kraja mjeseca, a koliko bi mogli biti veći – pitali smo energetskog stručnjaka.

"To bi u konačnici značilo da će građani za električnu energiju plaćati oko 102 eura električne energije više na godinu, kada to podijelite na 12 mjeseci ispadne nekih devet eura. Što se tiče plina razlika je 85 eura po kućanstvu i kad to podijelite na 12 mjeseci račun će biti oko 7 eura više. Na taj način Vlada je napravila što je Europska unija od nje tražila – da se ukinu subvencije građanstvu", kaže Ivica Jakić, energetski stručnjak.