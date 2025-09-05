Lovranac s 300 zlata! Roland Vlahović najtrofejniji brodomaketar na svijetu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VELEMAJSTOR DETALJA /

U Hrvatskoj živi rekorder po broju domaćih i svjetskih zlatnih medalja. Dolazi iz Lovrana i osvojio ih je 300 u brodomaketarstvu.

Upoznajte Rolanda Vlahovića koji se sa svakog se prvenstva vraća s po šest, sedam medalja.

Pa tako i prošlog mjeseca iz Budimpešte. Kaže nam: 'Šest zlatnih medalja na Svjetskom prvenstvu nije jednostavno osvojiti. Većinom moja konkurencija osvoji dvije, tri zlatne medalje, jednu srebrnu, jednu brončanu. Gleda se sve. Kvaliteta, točnost, preciznost. Nacrti moraju biti sto posto vjerni tom brodu.'

Na ovom, pobjedničkom brodu radio je godinu dana. Svaki detalj je točno onakav kakav je na istom takvom brodu u stvarnosti. A kako to napraviti, sada svoje znanje prenosi i Luki Ušlju, brodomaketaru.

