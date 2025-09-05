Krvavi obračun zbog auta: Bivši interventni policajac propucao muškarca, pretresom kod njega našli još oružja

Obračun vatrenim oružjem na zadarskom području nije završio kobno po vlasnika autoservisa u kojega je u četvrtak pucao klijent iz susjednog mjesta. Iako istražitelji danas službeno nisu istupali, doznali smo detalje događaja.

Pucnjava, usred bijela dana, u Briševu kraj Zadra, uznemirila je građane. Nezadovoljan popravkom automobila 57-godišnji je bivši interventni policajac pucao iz pištolja u 40-godišnjeg vlasnika autoservisa.

"Zabrinjavajuće je. Nikad ne znate što drugi misli, što neko može izvesti. Tko zna što neko planira... No ovo se događa prečesto, nije kao u Americi, ali nije ni presigurno", kaže Tin Punčika iz Belog Manastira, a Zadranin Valentino Radman smatra da ipak živi u sigurnom okruženju: "Naravno, strašno je kad čujete što se dogodilo običnom građaninu i potrese vas. To su scene koje viđamo u filmovima, ne u stvarnom životu. Ali to nije ogledalo Hrvatske niti bi to trebalo biti zabrinjavajuće."

Prema neslužbenim saznanjima, bivši je policajac odmah po izlasku iz automobila počeo pucati u vlasnika salona za prodaju automobila i pratećeg servisa te ga ranio. Ozljede su ipak okvalificirane kao lakše.

Muškarac, koji je dobio prostrijelne rane mekog tkiva trbuha i natkoljenice, i to navodno jednim te istim metkom, životno nije bio ugrožen. Ipak, operirali su ga u četvrtak, sada se uspješno oporavlja.

Uhićen u svojoj kući

Pedesetsedmogodišnjak, koji je pucao iz pištolja za kojega navodno nije imao dozvolu, uhićen je u svojoj kući u mjestu pored Briševa. Bivši šef zadarske krim-policije poznaje obojicu iz nekih prijašnjih situacija i dodaje da je za svako djelo najvažniji motiv.

"Ovdje su motiv poslovni odnosi u kojima osoba nije bila zadovoljna s poslovnim odnosom koji je sklopila s oštećenikom i došlo je do pucnjave kojom prilikom je stradao oštećenik", kaže kriminalist i stručnjak za sigurnost Antun Novoselović i dodaje kako je pucnjava u malom mjestu gdje se ljudi poznaju, ali ima i dosta turista, svakako uznemirila lokalnu zajednicu, ali da neće značajno narušiti opću sigurnost.

"Na ovoliki broj stanovnika, kao što ima Zadar, pa sama Županija, pa plus milijun turista koji dođu na područje Grada Zadra i šire – mi smo sigurna destinacija. Mi smo destinacija koja ima jako nisku stopu kriminaliteta naspram toga koliko imamo stanovnika, pogotovo u ljetnim mjesecima", rekao je.

Nakon kriminalističke istrage policija o slučaju svog bivšeg kolege nije davala nikakve izjave, a iz Županijskog državnog odvjetništva su nam kazali da će zbog pokušaja ubojstva, mogućnosti utjecaja na svjedoke, ali i mogućnosti ponavljanja, odnosno dovršenja djela, tražiti zadržavanje osumnjičenika u istražnom zatvoru. O tome bi večeras trebao odlučiti sudac istrage.

Osumnjičen za pokušaj ubojstva

O svemu se tijeko večeri oglasila i zadarska policija:

"Policijski službenici Policijske postaje Zadar u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo Ubojstvo u pokušaju, počinjeno na štetu 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, 57-godišnjeg muškarca se sumnjiči da je 4. rujna oko 12.20 sati u Briševu u objektu autosalona nakon verbalnog i fizičkog sukoba, iz pištolja ranio 40-godišnjeg hrvatskog državljanina, nakon čega se udaljio s mjesta događaja"-

Navode da je liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede. "Policijski službenici ubrzo su uhitili 57-godišnjaka te je doveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja proveden je očevid dok su tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja, provedene potrebite dokazne radnje kao i pretrage doma, drugih prostorija te vozila koje koristi osumnjičenik. Tom prilikom policijski službenici su pronašli i oduzeli jedan pištolj te jednu poluatomatsku pušku", objavili su detalje i iz policije.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju, 57-godišnjak je danas predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru. Također, zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv 57-godišnjaka se pokreće prekršajni postupak pred nadležnim sudom.