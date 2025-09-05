Braniteljski juriš na FALIŠ! 'U isto vrijeme bit će Hod za život, Srednjovjekovni sajam...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Šibenski branitelji ipak će prosvjedovati protiv festivala za koji kažu da vrijeđa Domovinski rat . Ne šute ni benkovački koji su se prvi pobunili.

Šibenski branitelji su za nedjelju najavili prosvjed protiv festivala "FALIŠ". Ne žele da se financira javnim novcem.

"Sve ono na što smo upozoravali se upravo dogodilo, kojekakve političke poruke umotane u celofan kulturnog zbivanja. A pogotovo u Kulturno ljeto grada Šibenika to je neprihvatljiva situacija", rekao nam je Željko Šižgorić, predsjednik udruge Ruža hrvatska Žirje.

Pa će se okupiti preko puta ureda HDZ-ova gradonačelnika Šibenika koji je jasno rekao da festival neće otkazati. Organizatori FALIŠ-a braniteljima odgovaraju – to je demokracija. Emir Imamović Pirke, osnivač FALIŠ-a, dodaje: "Najava mirnih braniteljskih prosvjeda u Šibeniku dio je onog što mi smatramo idealno društvo. Samo ovog vikenda u Šibeniku će se dogoditi FALIŠ, Hod za život, Srednjovjekovni sajam i mirni braniteljski prosvjed."

'Politička provokacija i podvala'

Ne miruju ni benkovački branitelji zbog kojih je odgođen festival Nosi se. Kada su čuli da će organizator u subotu održati prosvjedni performans, poslali su poruku – nećete od Benkovca praviti pozornicu za svoje igre. Između ostalog, iz Koordinacije braniteljskih udruga Grada Benkovca i Zadarske županije poručuju: "To što vi zovete 'umjetnošću', mi prepoznajemo kao podvalu. Vaša 'poruka mira' nije ništa drugo nego politička provokacija, upakirana u kvaziumjetničku ambalažu."

Ministar Tomo Medved prošlog je tjedna razgovarao s benkovačkim i šibenskim braniteljima o smirivanju tenzija. Danas je podijelio zahvalnice onima koji su sudjelovali u oslobađanju Kusonja. Na naša pitanja nije htio odgovarati. Premijer Andrej Plenković pak poručuje – moramo biti parlamentarni.

"Branitelji mogu imati svoj ukus, netko drugi na nekom festivalu ima neki drugi program i oni će živjeti paralelno u Hrvatskoj, kao što žive i do sada", odgovorio je Andrej Plenković.

Podrška predsjednika Milanovića

Podršku festivalu u Šibeniku dao je, pak, predsjednik Republike. Zoran Milanović nenajavljeno se sinoć pojavio na FALIŠ-u, na predstavljanju knjige Sutjeska: bitka svih bitaka. Može gdje hoće, kažu u HDZ-u. "Može naravno biti prisutan na tom festivalu, na nekom drugom festivalu, na nekim drugim manifestacijama. To je njegova odluka, kako politička tako i osobna", komentar je ministra obrane Ivana Anušića.

Predsjednik je došao kako bi poslao poruku, kažu iz FALIŠ-a. "Ja to ne bih gledao kao poruku Plenkoviću nego kao poruku hrvatskoj javnosti da je ova zemlja slobodna i demokratska i da pruža mogućnosti svima da iznesu svoje stavove", objašnjava Emir Imamović Pirke, osnivač FALIŠ-a.

Pa će svoj stav da FALIŠ vrijeđa Domovinski rat, branitelji jasno izreći na posljednji dan održavanja festivala. Pitali smo veterana Šižgorića je li njihov prosvjed uzaludan, ako mu gradonačelnik Šibenika Željko Burić ne misli uskratiti potporu, na što odgovara: "Definitivno ne, a i vrijeme će pokazati."

A kako će spriječiti financiranje određenih festivala javnim novcem, branitelji ne otkrivaju.