Neslužbeno doznajemo detalje propucavanja u Zadru: Znamo tko je pucao, a razlog? Bio je nezadovoljan popravkom vozila

U Zadru se nastavlja kriminalističko istraživanje jučerašnjeg propucavanja 40-godišnjeg vlasnika autosalona

Ozlijeđeni muškarac oporavlja se u zadarskoj bolnici, dok je 58-godišnjeg osumnjičenika, kojeg navodno nije poznavao, policija privela. Neslužbeno, bivši je interventni policajac došao nezadovoljan popravkom vozila i potegnuo oružje na vlasnika servisa koji je zadobio prostrjelnu ranu mekog trbušnog tkiva i natkoljenice.

Više pogledajte u videu.

