Najkraća brodska linija: Barkajoli putnike prevoze veslima, a cijena puta je jeftinija od kave

NAJSTARIJI 'TAKSI' U ZADRU /

Što su u Veneciji gondolijeri, to su u Zadru barkajoli. Na najkraćoj brodskoj liniji svaki dan prevoze Zadrane do centra grada. I za to im je potrebno tridesetak zaveslaja. Voze ih na posao, u školu, na ribarnicu kako ne bi morali pješačiti do poluotoka.

Već 700 godina barkajoli veslaju Zadrom, a tradicija se nasljeđuje s oca na sina. S jednim barkajolom provozala se danas i naša reporterka.

Dok vozi putnike na najkraćoj stalnoj liniji na Jadranu, dugoj svega 76 metara, Šime ne pali motore jer ih njegova barka i nema. Pogonom na vesla putnike će prebaciti s jedne na drugu obalu: od gradske luke na zadarskom Poluotoku do Đige - vrha lukobrana na kopnenoj strani grada.

Cijena je jedan euro

"Moj otac se bavio s ovim. Ja sam njega naslijedio. Što se tiče uvjeta, nekada su brutalni uvjeti prirode, poput tih nevera i vjetrova i ne znam što sve ne", rekao je Šime Gregov, zadarski barkajol.

Zadrani ih koriste cijelu godinu kao prijevozno sredstvo koje će im uštedjeti pješačenje od barem kilometar obilazno preko pješačkog mosta.

Cijena prijevoza za stalne putnike je jedan euro, a za sve ostale dva eura. Kriterij za popust je poznaje li barkajol putnika.

Ljeti barka i barkajoli postaju nezaobilazna turistička atrakcija, a prijevoz barkom Zadranima je na raspolaganju i praznicima i blagdanima – 365 dana u godini. Više pogledajte u prilogu.