Rukometašice Lokomotive nikad ambicioznije nisu krenule u novu sezonu

OPTIMIZAM NA VRHUNCU /

Ženski rukometni klub Lokomotiva nikad ambicioznije nije krenuo u novu sezonu. S čak deset novih igračica, te iskusnim trenerom Silvijom Ivandijom Lokomotiva se želi umiješati u borbu za naslov prvaka Hrvatske gdje je proteklih godina primat drži Podravka.

Zanimljivom promocijom na vrhu jednog zagrebačkog nebodera predstavljen je igrački kadar, te kompletan stručni stožer. Vratilo se nekoliko iskusnih igračica Lokomotive, vratarka Tea Pijević, obje sestre Posavec, te nakon godine dana provedene u Poljskoj i Antonija Mamić. Lokosice su pojačale o slovačka reprezentativka Tatiana Šutranova, te reprezentativka Srbije Dunja Tabak. Jedan od ciljeva je i iskorak u Europi, gdje će zagrebački sastav igrati kvalifikacije za Europsku ligu.