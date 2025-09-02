Sjajne vijesti za naše srebrne heroje: Trojica Hrvata u izboru za najbolje na svijetu

Hrvatsko desno krilo Mario Šoštarić u užem je izboru za najboljeg rukometaša svijeta za sezonu 2024./25.. Nagradu dodijeljuje portal Upskill Handball, a zove se jednostavno - The One. Uz Šoštarića, u izboru su još dvojica Hrvata, ali njihova nagrada ne odnosi se na igrače u polju.

Naime, Dominik Kuzmanović i Ivan Pešić su među kandidatima za najboljeg golmana prošle sezone. Nagrada se dodijeljuje u četiri kategorije: najbolji igrač, najbolja igračica, najbolji vratar i najbolja vratarka, a u obzir dolaze nastupi za klubove i reprezentacije u prošloj sezoni.

Konkurencija Šoštariću za najbooljeg igrača su Francisco Costa, Martim Costa, Ludovic Fabregas, Emil Jakobsen, Gisli Kristjansson, Dika Mem, Magnus Saugstrup, Aymeric Minne i aktualni pobjednik Matthias Gidsel. Šoštarić je prošle sezone osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvesntvu s hrvatskom reprezentacijom, bio je najbolji strijelac Lige prvaka sa 130 golova te je izabran u idealnu momčad Svjetskog prvenstva.

Kuzmanović se istaknuo obranama na Svjetskom prvenstvu, a imao je i zapažene uloge u solidnoj sezoni svog Gummersbacha u Bundesligi i Europskoj ligi. Pešić je pak statistički bio jedan od najboljih vratara Lige prvaka gdje je s Nantesom igrao na Final Four-u i završio treći. U francuskom prvenstvu završili su drugi.

Njihova konkurencija su Kevin Moller, Sergey Hernandez, Remi Desbonnet, Dejan Milosavljev, Andreas Wolff i aktualni pobjednik Emil Nielsen.

