Sandro Perković: 'Kad smo izgubili od Gorice, prodavačica me nije htjela ni pogledati'

Sandro Perković, bivši trenerski VD prve momčadi Dinama i pomoćni trener u Dinamu, postao je jedno od neočekivanih imena na klupi zagrebačkog kluba prošle sezone koje se prometnulo u prvi plan, u trenera o kojem su u jednom trenutku svi pričali kao mogućeg spasitelja zagrebačkih plavih, nogometnog junaka. Nakon mandata trenera Sergeja Jakirovića, Nenada Bjelice i Fabia Cannavara, Dinamo je odlučio okrenuti se unutarnjoj opciji, a Perković je preuzeo kormilo u završnoj etapi prošle sezone. Iako su Plavi tada bili u bezizlaznoj situaciji, Perković je uspio ostvariti respektabilan omjer, sa šest pobjeda, jednim remijem i jednim porazom u osam utakmica.

Sjećam se kad smo izgubili od Gorice, u kvartu kojem živim, u trgovini u koju svaki dan idem kupovati osnovne namirnice, gospođa koja je u dućanu prodavačica je, onako, dala mi kruh bez da me pogledala, ono baš, sa gađenjem, a isto tako kad smo pobijedili na Poljudu i kad smo dobili Rijeku 1-0 me izgrlila i izljubila, toliko da nisam mogao iz klinča izaći van. Sandro Perković u 'Maksanovom korneru'.

Nažalost, ni taj izvanredan posao nije bio dovoljan za osvajanje naslova prvaka, titula mu je izmaknula za dlaku. Poraz na gostovanju protiv Gorice i remi s Lokomotivom na Maksimiru u pretposljednjem kolu SHNL-a, onemogućili su Dinamu da na kraju dođe do željenog cilja. Ipak, Perković je uspio iz sjene izaći kao neočekivani junak Dinama, koji je u tom periodu vratio nadu i borbenost momčadi.

Nakon što je završena sezona SHNL-a, Sandro Perković je preuzeo trenersku klupu armenskog kluba Noah iz Jerevena, što predstavlja novi izazov u njegovoj trenerskoj karijeri. U podcastu Net.hr-a Maksanov korner, Perković će podijeliti svoje iskustvo, razmišljanja o prošloj sezoni i planove za budućnost. Po prvi put Sandro Perković javno otkriva neke stvari. Ovo mu je prvi podcast nakon odlaska iz Dinama i dolaska u nogometni klub Noah. Također, ovo je Perkoviću drugi podcast ikad u životu.

"Noah je ozbiljan klub s velikim ambicijama, ali Dinamo je drugačiji klub od svih ostalih klubova. Pritisak u Dinamu je na najvišoj razini, dok u Armeniji, u Noahu i nisam baš toliko izložen pritisku i medijskim napisima. Rekao sam vam. Sjećam se kad smo izgubili od Gorice, u kvartu kojem živim, u trgovini u koju svaki dan idem kupovati osnovne namirnice, gospođa koja je u dućanu prodavačica je, onako, dala mi kruh bez da me pogledala, ono baš, sa gađenjem, a isto tako kad smo pobijedili na Poljudu i kad smo dobili Rijeku 1-0 me izgrlila i izljubila, toliko da nisam mogao iz klinča izaći van. To su neke stvari gdje vi isto osjetite veličinu kluba i koliko to sve skupa ljudima koji prate znači".

Pričali smo sa Sandrom Perkovićem sat i 10 minuta. Čitav podcast pogledajte u priloženom videu gore.

