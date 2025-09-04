Novo FIFA-ino pravilo moglo bi teško udariti hrvatske navijače po džepu: Evo o čemu je riječ

Ljubitelji nogometa, osobito hrvatski navijači, mogli bi se neugodno iznenaditi jer FIFA od Svjetskog prvenstva 2026. uvodi dinamičko formiranje cijena ulaznica, model koji je već izazvao brojne polemike. To znači da će vrijednost karata rasti ili padati ovisno o potražnji, slično modelu koji se koristi u zračnim kompanijama ili kod koncerata.

Cijene će varirati

To znači da će ulaznice od početnih cijena, primjerice 60 dolara za utakmicu grupne faze ili više od 6.700 dolara za finale, moći skočiti i do četiri puta više, ovisno o interesu i dostupnim mjestima.

Iz FIFA-e su potvrdili da će ovaj model vrijediti za svih 104 utakmice turnira, koji će se prvi put igrati u tri zemlje – SAD-u, Kanadi i Meksiku.

'Cijene ćemo prilagođavati potražnji i raspoloživim kapacitetima. Polazne cijene ostaju iste, ali varijabilno formiranje počinje od prvog dana'" poručili su iz FIFA-e, dodajući da se cijene 'neće mijenjati svakih pet minuta'.

Nije prvi put

Ovaj sustav već je neslavno testiran na prošlom Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje su ulaznice u polupraznim stadionima znale pasti s 350 na svega 9 funti. Slično iskustvo imali su i britanski fanovi kada su ulaznice za Oasisovu reunion turneju preko noći narasle više nego dvostruko od najavljenog iznosa.

Unatoč kritikama, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino brani odluku:

'Cijene mogu rasti, ali i padati. Najvažnije je da stadioni budu puni i da što više ljudi dobije priliku doći na utakmicu.'

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće u povijesti, s proširenjem na 48 reprezentacija i 104 utakmice u 16 gradova. Očekuje se i poseban emotivan naboj jer bi to mogao biti posljednji Mundijal za Lionela Messija i Cristiana Ronalda.

Ipak, navijače zabrinjava hoće li zbog dinamičkog formiranja cijena mnogi ostati isključeni iz nogometnog spektakla zbog previsokih cijena ulaznica.

