Slijetanje koje ledi krv u žilama: Pogledajte gdje su sletjeli Vatreni!

Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela je na Farske otoke. I ne bi to bila neka vijest da se upravo na Farskim otocima ne nalazi najzahtjevniji aerodrom za slijetanje pa nam je izuzetno drago da je ovaj let završio.

Zašto je baš aerodrom na Farskim otocima opasan? Vágar Airport ima vrlo kratku pistu. Dužina piste je oko 1.800 m, što je dovoljno za srednje zrakoplove, ali ne previše za veće. Uz to jaki su bočni vjetrovi s oceana, okružen je planinama, a i česte su magle i turbulencije. Video slijetanja je objavljen na društvenim mrežama HNS-a.

Podsjetimo, Hrvatska sutra u 20:45 gostuje na Farskim otocima i traži nastavak pobjedničkog niza u kvalifikacijama za SP 2026. godine.

