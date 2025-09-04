Rijeka predstavila novog trenera: 'Imam poseban odnos s Đalovićem, a Real me naučio jednome'

Victor Sanchez danas je predstavljen na Rujevici kao novi trener Rijeke. "Želio bih se prije svega zahvaliti klubu, predsjedniku Damiru Miškoviću, sportskom direktoru i njegovom pomoćniku Antoniniju Čulini. Za mene je zadovoljstvo, veliki izazov i prilika priključiti se ovom projektu", rekao je u uvodu novi strateg Rijeke.

"Uzbuđen sam zbog ovog posla, mi treneri najviše volimo početi raditi. Još uvijek nosim osjećaj kao da sam igrač i zato imam veliku strast kao trener. Posebna je stvar za mene jer sam prije otprilike godinu dana bio na istom mjestu, poslije utakmice play-offa Konferencijske lige između Rijeke i Olimpije. Moram reći da je to bio važan trenutak za mene jer smo napravili nešto u povijesti Olimpije", rekao je španjolski stručnjak.

"Cijelu sezonu sam pratio Rijeku jer imam poseban odnos s Đalovićem, čije sam mjesto preuzeo. Imam veliki respekt prema njemu kao igraču i kao treneru. Imao je samo lijepe riječi za mene u Ljubljani, iako su to bili vrlo teški trenuci za njega. Napravio je nevjerojatnu sezonu poslije toga, momčad je osvojila dvostruku krunu. Na kraju sezone poslao sam mu poruku i čestitao na velikom ostvarenju. Sada je to dio povijesti.

Za mene je Olimpija povijest, kojoj moramo biti zahvalni. Za mene to je bio uspješan projekt, cilj je bio osvojiti titulu prvaka kao što je to uvijek bio slučaj kada sam igrao, uvijek su se tražili najviši dometi. Najprije u Real Madridu, a kasnije u Deportivu La Coruñi. Imam to u sebi i to je sam uspješno ostvario u Olimpiji. S obzirom na saznanja koja imam o ovdašnjem nogometu, Rijeka je velik korak naprijed. Rijeka je pobjednički projekt, s predsjednikom Miškovićem ostvarene su nevjerojatne stvari. Zato ću raditi kako bi opet pobjeđivao. Naučio sam u Realu da je najteže, ne pobijediti, već opet pobijediti", kazao je Sanchez.

'Cilj je ulazak u play-off Konferencijske lige'

"Sve se dogodilo vrlo brzo i – lako. Proteklog vikenda se sve dogodilo, ali te stvari treba objasniti sportski direktor. Đalović? Nismo se čuli. Ali mogu ga razumjeti, ovo je težak trenutak za svakog trenera. Treba vremena, ali siguran sam da će nastaviti i imati uspješnu trenersku karijeru. Siguran sam da će imati priliku raditi opet u Rijeku, tu je legenda, ostvario je nevjerojatne stvari u prvom mandatu kao prvi trener", pohvalio je svog prethodnika bivši trener Olimpije.

"Radit ćemo od prvog dana na novoj filozofiji, da budemo kompaktni u oba smjera, u obrani i napadu. Želiš li biti prvak, moraš voditi po broju postignutih golova, ali i po najmanjem broju primljenih pogodaka. Pokušat ćemo stvoriti što više šansi i to iskoristi za postizanje što više golova, kao i biti solidni u obrani. Igrat ćemo i u Europi, što znači da će trebati koristiti što više igrača. To je izazov za trenere jer svi žele igrati.

Za mene nema prvih 11 i zamjena, samo oni koji se mogu koristiti i oni drugi. Prvi su uvijek spremni dati doprinos, bilo da su u početnom sastavu ili s klupe. Sezona će biti izazovna, imamo puno utakmica. Tu je Konferencijska liga, u kojoj je cilj plasman u play-off. Zato trebamo igrače s pravim mentalitetom. Na tome ćemo raditi od prvog trenutka. U isto vrijeme krenut ćemo raditi i na taktici, korak po korak. Izazovnije je raditi kada preuzmeš momčad kroz sezonu, ali suočit ćemo se i s tim, dan po dan, korak po korak", zaključio je Victor Sanchez.

