Kalik Australcima: 'Torcida nas gađa bakljama, žestoki su, ali nitko me nije pljunuo'

Anthony Kalik, nogometaš Hajduka pozvan je u reprezentaciju Australije za dvije prijateljske utakmice s Novim Zelandom u rujnu. Kalik očekuje debi za reprezentaciju pod vodstvom Tonyja Popovica, a australsku je javnost iznenadilo Kalikovo ime na popisu.

Hajdukov nogometaš je dao intervju za The Canberra Times u kojem je govorio o Hajduku, ali incidentu u Splitu kada ga je napao navijač. "Split je sjajno mjesto. Kad ti ide dobro, onda je sjajno... kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening, a onda ravno kući", kazao je Kalik pa progovorio o incidentu iz Splita.

„Nisu me pljunuli, mediji su to prikazali malo više nego što je bilo. Netko mi je prišao tko nije bio zadovoljan izvedbom i malo me napao. Nije tako loše, navikneš se.“ rekao je Kalik.

'Navijači imaju velik utjecaj u klubu'

„Ispali smo protiv albanske momčadi, a nakon što smo pobijedili u sljedećoj domaćoj utakmici, otišli smo pljeskati našim navijačima. Pozvali su nas i vjerojatno je bačeno oko 100 baklji. Bilo je prilično žestoko. To je dio toga, oni također imaju veliki utjecaj u klubu. Vrlo su strastveni, tako da to jednostavno morate poštovati i pokušati pobijediti u sljedećoj utakmici", rekao je o Torcidi Australcima Kalik.

Kalik je govorio i o Noi Skoki koji može nastupati i za Australiju kao i njegov otac Josip.

"Skoko se dobro snalazi i upravo je došao iz juniora, i dobro je vidjeti još jednog Australca koji se dobro snalazi. Za koga će igrati ovisi o njemu. Očito mora učiniti ono što je najbolje za njega, ali trenutačno se stvarno dobro snalazi i mislim da će biti sljedeći projekt kluba i siguran sam da će imati stvarno dobru karijeru", zaključio je Kalik.

