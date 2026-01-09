FREEMAIL
POTRAGA ZA FORMOM /

Trebao je riješiti sve Hajdukove probleme, a sada ide na drugu posudbu u sezoni

Trebao je riješiti sve Hajdukove probleme, a sada ide na drugu posudbu u sezoni
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Peto najskuplje pojačanje Hajduka u povijesti, će tako potpisati za njihov partnerski klub u Sloveniji, gdje bi se trebao vratiti u formu.

9.1.2026.
16:30
Sportski.net
Ivo Cagalj/pixsell
Kada je 2023. u Hajduk za milijun eura stigao kapetan Osijeka Mihael Žaper, mnogi su navijača 'Bilih' pomislili "kako je to to", da su napokon dobili sidro u veznom redu koje im može donijeti titulu.

Nije došao tiho, dugo se radilo na tom transferu i dugo je Žaper "pritiskao" Osijek da ga pusti u Hajduk. Odmah čim je došao, upao je u prvu momčad i izgledalo je kako je Hajduk napokon dobio svog Mišića. No tada ga je velika ozljeda koljena izbacila s terena na gotovo godinu dana, a onda se nakon nje više od pola godine oporavljao. Tako je Žaper izgubio sezonu i pol karijere, a Hajduk veliku investiciju za koju se "šakom i kapom" borio s Osijekom da ga pusti. Dvije i pol godine nakon te "drame" Žaper za Hajduk ima samo 15 nastupa i, nakon što nije zadovoljio u Lokomotivi, ide na drugu posudbu ove sezone – ovaj put u Radomlje, gdje će pokušati uhvatiti formu i oživiti karijeru.

Mihael žaperHajdukLokomotiva
