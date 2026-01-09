FREEMAIL
UZNEMIRUJUĆI PRIZORI /

Političarka pogođena eksplozivnom napravom blizu glave, snimljen trenutak udara

Honduraška zastupnica iz konzervativne Nacionalne stranke novoizabranog predsjednika Gladis Aurora López ozlijeđena je u četvrtak nakon što je netko na nju bacio eksplozivnu napravu u tamošnjem Kongresu usred postizbornih napetosti.

Sve se dogodilo u hodniku zakonodavne zgrade kada ju je eksplozivna naprava kućne radinosti pogodila u leđa.  López je pala na pod, a jakna joj se poderala. Svjedoci su je odveli na pružanje liječničke pomoći, no ozljede nisu opasne po život, prenosi AP. 

Na snimkama s nadzorne kamere vidi se da je naprava bačena s ulice. Izgleda da je napadač bio s u društvu još jednog muškarca, a policija traga za počiniteljima.

9.1.2026.
16:44
Dunja Stanković
HondurasNapadEksplozija
