Političarka pogođena eksplozivnom napravom blizu glave, snimljen trenutak udara

UZNEMIRUJUĆI PRIZORI /

Honduraška zastupnica iz konzervativne Nacionalne stranke novoizabranog predsjednika Gladis Aurora López ozlijeđena je u četvrtak nakon što je netko na nju bacio eksplozivnu napravu u tamošnjem Kongresu usred postizbornih napetosti.

Sve se dogodilo u hodniku zakonodavne zgrade kada ju je eksplozivna naprava kućne radinosti pogodila u leđa. López je pala na pod, a jakna joj se poderala. Svjedoci su je odveli na pružanje liječničke pomoći, no ozljede nisu opasne po život, prenosi AP.

Na snimkama s nadzorne kamere vidi se da je naprava bačena s ulice. Izgleda da je napadač bio s u društvu još jednog muškarca, a policija traga za počiniteljima.