Ostajemo bez guvernera HNB-a? Vujčiću se smiješi nova pozicija, Vlada ga predložila

Guverneru Vujčiću se smiješi nova pozicija. Vlada ga je predložila za poziciju potpredsjednika Europske središnje banke. Jer u svibnju iduće godine aktualnom potpredsjedniku istječe mandat pa je lobiranje već krenulo. Što će to značiti za Hrvatsku, ali i koju će vrtoglavu plaću imati? Detalje donosi Dajana Šošić.