OPA /

Ostajemo bez guvernera HNB-a? Vujčiću se smiješi nova pozicija, Vlada ga predložila

U svibnju iduće godine aktualnom potpredsjedniku Europske središnje banke istječe mandat pa je lobiranje već krenulo

8.1.2026.
21:12
RTL Danas
RTL Danas
Guverneru Vujčiću se smiješi nova pozicija. Vlada ga je predložila za poziciju potpredsjednika Europske središnje banke. Jer u svibnju iduće godine aktualnom potpredsjedniku istječe mandat pa je lobiranje već krenulo. Što će to značiti za Hrvatsku, ali i koju će vrtoglavu plaću imati? Detalje donosi Dajana Šošić.

Boris VujčićHnbEuropska Središnja Banka
Ostajemo bez guvernera HNB-a? Vujčiću se smiješi nova pozicija, Vlada ga predložila