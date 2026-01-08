Ostajemo bez guvernera HNB-a? Vujčiću se smiješi nova pozicija, Vlada ga predložila

GENERALKA PRED EURO /
Čekamo reakcije izbornika i rukometaša nakon poraza od Njemačke
U svibnju iduće godine aktualnom potpredsjedniku Europske središnje banke istječe mandat pa je lobiranje već krenulo
Guverneru Vujčiću se smiješi nova pozicija. Vlada ga je predložila za poziciju potpredsjednika Europske središnje banke. Jer u svibnju iduće godine aktualnom potpredsjedniku istječe mandat pa je lobiranje već krenulo. Što će to značiti za Hrvatsku, ali i koju će vrtoglavu plaću imati? Detalje donosi Dajana Šošić.