FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVA REAKCIJA /

Mandiću je jasno da nije bilo bajno: 'Nadam se da ćemo sada imati dosta materijala'

Vratar hrvatske rukometne reprezentacije Matej Mandić pred kamerom RTL-a otkrio je prve dojmove nakon poraza od Njemačke u Zagrebu u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo.

"Nismo baš odigrali najbolju utakmicu kao što možemo. Ali, evo, tu je i zato ta pripremna utakmica gdje smo. Nadam se da ćemo sada imati dosta materijala da popravimo te stvari", rekao je Mandić na početku, a cijelu izjavu pogledajte u videu.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.1.2026.
9:54
M.G.
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaMatej MandićEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026NjemačkaRukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx