Mandiću je jasno da nije bilo bajno: 'Nadam se da ćemo sada imati dosta materijala'

PRVA REAKCIJA /

Vratar hrvatske rukometne reprezentacije Matej Mandić pred kamerom RTL-a otkrio je prve dojmove nakon poraza od Njemačke u Zagrebu u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo.

"Nismo baš odigrali najbolju utakmicu kao što možemo. Ali, evo, tu je i zato ta pripremna utakmica gdje smo. Nadam se da ćemo sada imati dosta materijala da popravimo te stvari", rekao je Mandić na početku, a cijelu izjavu pogledajte u videu.