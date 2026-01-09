Velika njemačka zvijezda: 'Ova publika je sjajna, ali Hrvatskoj je lakše nego nama'

Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je poraz od Njemačke 32:29 u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo 2026. u Areni Zagreb.

Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon utakmice smo razgovarali smo s ponajvećom zvijezdom njemačke reprezentacije Jurijem Knorrom koji nam je uvaljao pet komada.

"Uvijek želiš pobijediti pa makar i u prijateljskoj utakmici, a Hrvatsku nikada nije lako pobijediti, posebno ne u ovakvoj atmosferi, pred odličnom publikom. Ova je utakmica mogla otići i na hrvatsku stranu. Ne bih rekao da smo imali sreće, imali smo odličan kraj utakmice što je bilo ključno. Nije bila savršena utakmica, ali smo sretni", kazao nam je Knorr.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Koji su taktički i psihološki ciljevi za utakmicu u Hannoveru?

"Želimo pobijediti.Teško je sada reći što odmah nakon utakmice što želimo promijeniti, ali imao smo slabiji period u drugom dijelu i to želimo poboljšati. Sada je bitno da se fokusiramo na sljedeću utakmicu".

Svaki ljubitelj rukometa u Hrvatskoj može pratiti sve utakmice prvenstva jer prava prijenosa drži RTL, uključujući i sve susrete hrvatske reprezentacije - uživo na televiziji i platformi VOYO. Također, tekstualni prijenos svih utakmica Hrvatske možete pratiti na portalu Net.hr.

Njemačka ima jako težak ždrijeb, nakon Austrije, Španjolske i Srbije, čeka ih križanje s Danskom, Francuskom, Norveškom.

"Mislim da Hrvatska ima puno lakši ždrijeb. Europsko prvenstvo je uvijek teže od Svjetskog. Svaka utakmica je kao finale, poraz vas udaljava od polufinala koje je cilj svakoj momčadi u našem dijelu ždrijeba", rekao nam je Knorr.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur Sigurdsson nakon poraza Hrvatske od Njemačke