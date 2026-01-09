FREEMAIL
EKSKLUZIVNO /

Velika njemačka zvijezda: 'Ova publika je sjajna, ali Hrvatskoj je lakše nego nama'

Velika njemačka zvijezda: 'Ova publika je sjajna, ali Hrvatskoj je lakše nego nama'
Foto: Marcus Brandt/pixsell

Nakon utakmice smo razgovarali smo s ponajvećom zvijezdom njemačke reprezentacije Jurijem Knorrom

9.1.2026.
8:00
Dominik Franculić
Marcus Brandt/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je poraz od Njemačke 32:29 u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo 2026. u Areni Zagreb

Nakon utakmice smo razgovarali smo s ponajvećom zvijezdom njemačke reprezentacije Jurijem Knorrom koji nam je uvaljao pet komada. 

"Uvijek želiš pobijediti pa makar i u prijateljskoj utakmici, a Hrvatsku nikada nije lako pobijediti, posebno ne u ovakvoj atmosferi, pred odličnom publikom. Ova je utakmica mogla otići i na hrvatsku stranu. Ne bih rekao da smo imali sreće, imali smo odličan kraj utakmice što je bilo ključno. Nije bila savršena utakmica, ali smo sretni", kazao nam je Knorr.

Velika njemačka zvijezda: 'Ova publika je sjajna, ali Hrvatskoj je lakše nego nama'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Koji su taktički i psihološki ciljevi za utakmicu u Hannoveru?

"Želimo pobijediti.Teško je sada reći što odmah nakon utakmice što želimo promijeniti, ali imao smo slabiji period u drugom dijelu i to želimo poboljšati. Sada je bitno da se fokusiramo na sljedeću utakmicu".

Njemačka ima jako težak ždrijeb, nakon Austrije, Španjolske i Srbije, čeka ih križanje s Danskom, Francuskom, Norveškom.

"Mislim da Hrvatska ima puno lakši ždrijeb. Europsko prvenstvo je uvijek teže od Svjetskog. Svaka utakmica je kao finale, poraz vas udaljava od polufinala koje je cilj svakoj momčadi u našem dijelu ždrijeba", rekao nam je Knorr.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur Sigurdsson nakon poraza Hrvatske od Njemačke

