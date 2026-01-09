Snimke pakla u Kijevu: Eksplozije, udari u zgrade, stradali civili i mrak

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RUSI BEZ MILOSTI /

Ruski dronovi izveli su u petak u ranim jutarnjim satima snažan napad na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu su poginule četiri osobe, a najmanje 19 ih je ozlijeđeno, potvrdili su ukrajinski dužnosnici, piše Reuters.

Prema informacijama koje su na Telegramu objavili čelnik vojne uprave Kijeva Tymur Tkačenko i gradonačelnik Vitalij Kličko, napadi su započeli neposredno prije ponoći i trajali su satima. Zračna uzbuna u glavnom gradu bila je na snazi ukupno pet sati.

Među poginulima je i hitni medicinski djelatnik koji je došao pružiti pomoć nakon prvog udara drona u prigradski stambeni objekt. Isti je objekt ubrzo ponovno pogođen, pri čemu su ozlijeđena još četiri člana medicinske ekipe.

Napadi su teško pogodili stambene četvrti na istočnoj obali rijeke Dnjepra. Dva stambena objekta pretrpjela su velika oštećenja, a u jednoj zgradi potpuno je uništen ulaz. Dodatno je oštećena i visoka stambena zgrada u središtu grada.

Gradonačelnik Kličko upozorio je da je napad prouzročio štetu na kritičnoj infrastrukturi, što je dovelo do prekida opskrbe vodom u pojedinim dijelovima Kijeva. Također je potvrđeno izbijanje požara u više gradskih četvrti.

Tkačenko je naveo da je jedan dron izazvao požar u trgovačkom centru, dok je drugi pao u blizini medicinske ustanove.

Osim Kijeva, ruski dronovi pogodili su i infrastrukturni cilj u zapadnoj Ukrajini, u Lavovskoj oblasti, što dodatno potvrđuje nastavak intenzivnih napada na ukrajinske gradove i ključnu infrastrukturu.