Američki agenti opet pucali po ljudima, ima ranjenih: 'Htio ih je pregaziti...'

Napetosti oko imigracijske represije američkog predsjednika Donalda Trumpa porasle su diljem Sjedinjenih Država u četvrtak nakon druge pucnjave u koju su uključeni imigracijski službenici u dva dana, produbljujući jaz između državnih i saveznih dužnosnika oko toga kako i zašto su se pucnjave dogodile.

Prosvjedi su se pojačali u Minnesoti nakon što je u srijedu agent imigracijske službe (ICE) pucao i ubio 37-godišnju majku troje djece. Dužnosnici Minnesote i SAD-a ponudili su vrlo različite verzije pucnjave, a državni istražitelji žalili su se da su isključeni iz savezne istrage.

Zatim je u Oregonu agent američke granične patrole pucao i ranio muškarca i ženu u Portlandu u četvrtak poslijepodne. Lokalni dužnosnici, koji su odmah pozvali na smirenost, ponovno su rekli da ne mogu provjeriti verziju incidenta koju je dala savezna vlada.

U oba slučaja, demokratski gradonačelnici i guverneri zahtijevali su od Trumpove administracije da povuče savezne policajce, koji su uglavnom raspoređeni u gradove pod vodstvom demokrata, što su odobrili mnogi predsjednikovi pristaše nakon što je Trump u kampanji obećao deportaciju imigranata bez isprava.

Razne verzije priče

Demokrati i aktivisti za građanska prava osudili su agresivne operacije provedbe zakona kao nepotrebnu provokaciju. "Kada predsjednik podržava razdvajanje obitelji i pokušava vladati kroz strah i mržnju, a ne kroz zajedničke vrijednosti, time se potiče okružje bezakonja i bezobzirnosti", rekla je guvernerka Oregona Tina Kotek.

U pucnjavama u Minneapolisu i Portlandu, američki dužnosnici tvrde da su bili dio sve većeg trenda kriminalnih osumnjičenika i antitrumpovih aktivista koji koriste svoje automobile kao oružje, iako video dokazi ponekad proturječe njihovim tvrdnjama.

U Minnesoti je policajac ICE-a ubio Renee Nichole Good, američku državljanku koja je, prema riječima jednog aktivista, sudjelovala u "susjedskoj patroli" koja promatra aktivnosti ICE-a. Američki dužnosnici tvrdili su da je pokušala pregaziti agenta, dok su branitelji žene rekli da vjeruju da snimka pokazuje da se udaljila od policajca.

U incidentu u Portlandu, Ministarstvo domovinske sigurnosti reklo je da je vozač, osumnjičeni član venezuelske bande, pokušao pregaziti agente. Kao odgovor, Ministarstvo domovinske sigurnosti reklo je da je "agent ispalio obrambeni hitac" te da su vozač i putnik pobjegli. Portlandska policija rekla je da su dvije žrtve pucnjave kasnije pronađene oko tri km dalje i prevezene u bolnicu.

'Sramota'

Suočen s mogućim građanskim nemirima, guverner Minnesote Tim Walz stavio je državnu Nacionalnu gardu u stanje pripravnosti. Stotine prosvjednika okupile su se u četvrtak u Minneapolisu, skandirajući "sramota" i "ubojstvo" naoružanim i maskiranim saveznim policajcima, od kojih su neki upotrijebili suzavac protiv prosvjednika.

"Osjećam se kao da smo na prekretnici. Ne mogu to dovoljno naglasiti, stvari se moraju promijeniti“, rekla je 52-godišnja prosvjednica iz Minneapolisa Rachel Hoppei. "Ne želimo vas", rekla je o saveznim policajcima. "Nemate pravo biti ovdje. Uništavate naše zajednice."

Dužnosnici Minnesote žalili su se da im je uskraćen pristup dokazima s mjesta događaja, materijalima o slučaju ili intervjuima. Ministrica domovinske sigurnosti SAD-a Kristi Noem rekla je novinarima u New Yorku da Minnesota jednostavno nema nadležnost.

Bez pristupa, Ured za kriminalistička uhićenja Minnesote rekao je da se povukao iz istrage. Agent ICE-a koji je ubio Renee Nichole Good bio je među 2000 saveznih policajaca koje je Trumpova administracija rasporedila na područje Minneapolisa u onome što je opisala kao "najveću operaciju DHS-a ikada".

